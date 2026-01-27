Una narcolancha se refugia por primera vez en el Puerto de Caleta de Vélez, según Jucil

El Puerto de Caleta de Vélez, en Vélez-Málaga, se ha unido al listado de lugares en el que se refugian las narcolanchas en la costa andaluza, ya que, por primera vez, se ha podido observar a una supuesta embarcación de este tipo resguardándose del temporal, según ha denunciado la asociación Jucil.

Los hechos, según esta asociación, tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando en pleno temporal en la costa malagueña una supuesta narcolancha entró al puerto de Caleta de Vélez para refugiarse, algo que no había ocurrido hasta ahora, según han explicado a EFE desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil.

En las imágenes difundidas por Jucil se observa a una embarcación semirrígida con cinco motores llegando a la zona de barcos pesqueros de este puerto, con tres tripulantes que tapan sus rostros con capuchas y bragas en el cuello, mientras hacen gestos a quienes les están grabando.

La asociación ha denunciado que los tripulantes "saludan a cámara" mientras se resguardan del temporal en este puerto y han lamentado "la impunidad" con la que actúan sobre el terreno. Han criticado que "otra vez más, el narcotráfico se impone ante un Estado ausente" por una "nueva ausencia de la Guardia Civil".

Según han explicado a EFE, la narcolancha permaneció por la noche en el puerto, ya que creen que estaban intentando cambiar la tripulación.Han señalado que sí había presencia de la Guardia Civil en el puerto, pero no puedo llegar el Servicio Marítimo, por causas que desconocen en la asociación.

Un crecimiento "exponencial" en Andalucía

En la provincia malagueña se está extendiendo la presencia de narcolanchas. Hasta ahora las zonas más afectadas eran las de Manilva y Estepona, cercanas a la provincia de Cádiz, pero no era habitual en la parte oriental, como ha ocurrido este fin de semana, por lo que Jucil apunta a la extensión de este problema hacia nuevas áreas.

La presencia de narcolanchas, han añadido, está aumentando "de forma exponencial" en todo el litoral andaluz, tanto en el número de incidentes detectados como en las zonas afectadas.

Este tipo de avistamientos ya no se limita a zonas 'tradicionales' como el Campo de Gibraltar, en Cádiz, sino que se han visualizado embarcaciones rápidas en ríos como el Guadalquivir y otros tramos del litoral, lo que implica rutas diversas dentro de Andalucía.

La asociación ha alertado de que la lucha contra el narcotráfico "no puede afrontarse con los medios actuales", que ha calificado como "claramente insuficientes" frente a organizaciones criminales "cada vez más violentas, mejor dotadas y con mayor capacidad logística".

Ha reclamado más efectivos y refuerzos "reales", un refuerzo "urgente" del Servicio Marítimo y mejores medios materiales, ya que las unidades operativas trabajan con medios "obsoletos o inadecuados". También piden autorización para portar armas largas "como elemento disuasorio y defensivo, dada la extrema peligrosidad de las intervenciones".