El temporal obliga a numerosas narcolanchas a buscar refugio en varios puntos de la Axarquía

El fuerte temporal de los últimos días ha provocado que varias narcolanchas busquen refugio en distintos puntos de la costa oriental malagueña. Aunque desde la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga aseguran no saber nada del asunto, fuentes consultadas por La Opinión aseguran que estas embarcaciones han sido especialmente visibles desde la tarde del domingo frente a las costas de la Caleta de Vélez y Nerja, zonas a las que los tripulantes acuden para alejarse de las duras condiciones que del mar abierto mientras esperan que otros miembros de las organizaciones les suministren combustible (petaqueo) y alimentos. Las fuentes han contabilizado hasta media docena de narcolanchas en estas circunstancias, una de las cuales se ha adentrado en la dársena del puerto de la Caleta.

Una de las narcolanchas avistadas. / L.O.

El pasado mes de diciembre, también coincidiendo con las malas condiciones meteorológicas, las fuerzas de seguridad recuperaron en una playa de Torre del Mar dos furgonetas cargadas con garrafas de combustible, hecho que demuestra que la actividad de estas organizaciones va mucho más allá de las zonas más próximas al Estrecho de Gibraltar y se han normalizado en el mar de Alborán, incluso en su zona más oriental como el Cabo de Gata, en Almería, litoral con muchos kilómetros de costa sin vigilancia presencial que da mucha ventaja a los narcotraficantes.

Noticias relacionadas

Incidente armado en Sevilla

El pasado sábado, cuatro tripulantes de este tipo de embarcaciones fueron detenidos por la Guardia Civil después de un incidente con armas de fuego en Brazo de la Torre, en la localidad sevillana de Aznalcázar, donde al parecer acudieron desde el río Guadalquivir buscando refugio por las inclemencias meteorológicas. Durante la intervención, los guardias se identificaron como tales y fueron sorprendidos con disaparos desde una de las embarcaciones que los funcionarios respondieron con varias detonaciones intimidatorias. Nadie resultó herido por armas de fuego, pero tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) fueron atendidos por lesiones de carácter leve. La intervención finalizó con cuatro detenidos y dos embarcaciones intervenidas.