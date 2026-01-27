Sucesos
El temporal obliga a numerosas narcolanchas a buscar refugio en varios puntos de la Axarquía
Al menos media docena de embarcaciones han sido avistadas desde el domingo entre Nerja y la Caleta de Vélez, puntos a los que acuden para recibir suministros
El fuerte temporal de los últimos días ha provocado que varias narcolanchas busquen refugio en distintos puntos de la costa oriental malagueña. Aunque desde la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga aseguran no saber nada del asunto, fuentes consultadas por La Opinión aseguran que estas embarcaciones han sido especialmente visibles desde la tarde del domingo frente a las costas de la Caleta de Vélez y Nerja, zonas a las que los tripulantes acuden para alejarse de las duras condiciones que del mar abierto mientras esperan que otros miembros de las organizaciones les suministren combustible (petaqueo) y alimentos. Las fuentes han contabilizado hasta media docena de narcolanchas en estas circunstancias, una de las cuales se ha adentrado en la dársena del puerto de la Caleta.
El pasado mes de diciembre, también coincidiendo con las malas condiciones meteorológicas, las fuerzas de seguridad recuperaron en una playa de Torre del Mar dos furgonetas cargadas con garrafas de combustible, hecho que demuestra que la actividad de estas organizaciones va mucho más allá de las zonas más próximas al Estrecho de Gibraltar y se han normalizado en el mar de Alborán, incluso en su zona más oriental como el Cabo de Gata, en Almería, litoral con muchos kilómetros de costa sin vigilancia presencial que da mucha ventaja a los narcotraficantes.
Incidente armado en Sevilla
El pasado sábado, cuatro tripulantes de este tipo de embarcaciones fueron detenidos por la Guardia Civil después de un incidente con armas de fuego en Brazo de la Torre, en la localidad sevillana de Aznalcázar, donde al parecer acudieron desde el río Guadalquivir buscando refugio por las inclemencias meteorológicas. Durante la intervención, los guardias se identificaron como tales y fueron sorprendidos con disaparos desde una de las embarcaciones que los funcionarios respondieron con varias detonaciones intimidatorias. Nadie resultó herido por armas de fuego, pero tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) fueron atendidos por lesiones de carácter leve. La intervención finalizó con cuatro detenidos y dos embarcaciones intervenidas.
- Destrozan la casa de un hombre en Rincón de la Victoria días después de darle una paliza para robarle
- Así fue el dramático rescate de un trabajador sepultado en Vélez-Málaga
- Lagos celebra este domingo la X edición de sus Migas Solidarias
- 67 años de la Cueva de Nerja: se adentraron persiguiendo murciélagos y encontraron la eternidad
- Algarrobo celebra desde este fin de semana la festividad de su patrón, San Sebastián
- Un belén calcinado y daños en parques: la Nochevieja deja una estela de vandalismo en Algarrobo
- La Diputación de Málaga financia el arreglo del puente sobre el arroyo Totalán
- Los bomberos rescatan a un hombre sepultado por un derrumbe en Vélez-Málaga