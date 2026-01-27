Torrox impulsa el segundo puente de madera más largo de Andalucía

El Ayuntamiento de Torrox ha dado un nuevo paso en la construcción del que será el segundo puente de madera más grande de toda Andalucía.

El Consistorio ha adjudicado el concurso para el suministro de madera para la construcción de la pasarela sobre el río de Torrox y los espacios colindantes.

El suministro de la madera y la obra civil para este proyecto de la Senda Litoral supondrán una inversión cercana a los 2 millones de euros. «Se trata del segundo puente de madera más extenso de Andalucía», ha destacado el alcalde, Óscar Medina (PP), quien ha añadido que el Consistorio torroxeño está avanzando en los proyectos de otros dos tramos de la Senda Litoral.

El suministro de la madera para la construcción de la pasarela sobre el río de Torrox ha sido adjudicado por 1,17 millones de euros a la empresa Media Madera Ingenieros Consultores SL.

Por otra parte, ayer mismo, se abrieron los sobres con las ofertas para la obra civil, que incluye la cimentación y el acondicionamiento, entre otros aspectos técnicos, que serán analizados estos días por la mesa de contratación con vistas a resolver la adjudicación los primeros días de febrero. En este caso, el presupuesto de licitación supera los 717.000 euros.

El Ayuntamiento sigue avanzando junto a la Diputación de Málaga en los proyectos de otros dos tramos de la Senda Litoral correspondientes al tramo entre el puente de la desembocadura del río y la urbanización Jardines del Mar, y al que unirá esta misma urbanización a la zona de Barranco del Agua.

«Este puente no es sólo una infraestructura, es una pieza clave en nuestra estrategia de ciudad y municipio», ha subrayado el alcalde, Óscar Medina.