Los centros de la Axarquía reciben un millón para mejorar la climatización

Los centros educativos públicos repartidos por los 25 municipios que componen la comarca de la Axarquía se repartirán 973.872,39 euros de la Junta de Andalucía para la mejora de la climatización. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, durante una visita al IES La Maroma, en Benamocarra.

Este instituto es uno de los seis centros de la provincia de Málaga incluidos en la segunda fase del Plan de Bioclimatización, junto al IES Camilo José Cela (Campillos), Valle del Genal (Algatocín), José Saramago (Humilladero), Fuente Luna (Pizarra) y el colegio Valle del Guadiaro (Jimera de Líbar).

En estos casos, la inversión por centro asciende a 425.000 euros, alcanzando 2,5 millones en toda la provincia. Se trata de centros ubicados en zona de severidad climática de nivel 3, que se unen a otros 30 de la provincia en los que se ejecutó la primera fase del plan, todos ellos en zona de severidad 4.

El Plan de Bioclimatización supone la instalación de sistemas de refrigeración adiabática para acondicionar los centros con técnicas bioclimáticas. La instalación incluye placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica. De esta forma se cubren las necesidades de climatización de los centros con medidas de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética.

El delegado territorial destacó el compromiso del Gobierno andaluz con la adecuación y mejora de los centros educativos de la provincia, adaptándolos a las necesidades de confort térmico y accesibilidad. «La adecuación de nuestros colegios e institutos ha sido un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía», ha declarado Briones durante su visita al IES La Maroma.

Mejora tu centro

Por otra parte, los centros educativos públicos de la comarca de la Axarquía han recibido 548.872,39 euros para la mejora del confort térmico del plan ‘Mejora tu centro’. En este caso, los centros disponen de autonomía para decidir su gasto, bien en toldos, pérgolas, calefacción, aire acondicionado, sustitución de ventanas o plantación de árboles, entre otros.

Asimismo, dentro del mismo plan, los centros educativos de la Axarquía han recibido 806.256,18 euros para la mejora de sus instalaciones, la adquisición de material inventariable y a la ejecución de obras menores.

En lo que respecta a la provincia de Málaga, se han destinado 9,34 millones a 546 centros educativos en el marco de este plan en lo que a confort climático se refiere. A ellos se unen los 6,21 millones destinados a actuaciones en centros e inventariables. Un total de 86 municipios se han beneficiado de estos fondos. El total de inversión del plan alcanza los 15,5 millones en la provincia.