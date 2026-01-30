Economía
Rincón de la Victoria aprueba un presupuesto de 60,4 millones de euros
Incluye 13 millones de euros para inversiones y refuerzan los servicios públicos esenciales con 3,8 millones adicionales
El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado de manera definitiva el nuevo presupuesto municipal para 2026, que asciende a 60,4 millones de euros, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra del resto; PSOE, Con Rincón, PMP y Vox.
Las cuentas priorizan el refuerzo de los servicios públicos esenciales, el mantenimiento de la ciudad y la captación de inversiones de otras administraciones. El presupuesto contempla una capacidad inversora de casi 13 millones de euros, gracias a fondos europeos, subvenciones estatales, Junta de Andalucía, y aportaciones de la Diputación, para mejorar las infraestructuras y equipamientos sin subir la presión fiscal.
El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha subrayado que «Rincón de la Victoria es un municipio con numerosas necesidades derivadas de su crecimiento, pero con recursos limitados».
Entre las actuaciones más destacadas figura el gran parque de Torre de Benagalbón, con una inversión de casi nueve millones de euros y 150.000 metros cuadrados.
El alcalde ha recordado que «no se han subido los impuestos para 2026. El IBI ha bajado ligeramente y el resto de tributos municipales se mantienen. Lo único que se han actualizado son algunos precios públicos vinculados a servicios no obligatorios».
Entre las principales inversiones se encuentra el Museo de Benagalbón; el acondicionamiento del puente del río Totalán; la recuperación del Castillón; el Nodo de Lo Cea `El arrecife azul´ ; mejoras en infraestructuras de agua; la renovación del alumbrado público, y el nuevo pabellón de Torre de Benagalbón, así como la futura construcción del nuevo centro de salud por parte de la Junta de Andalucía dotado con 15 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Destrozan la casa de un hombre en Rincón de la Victoria días después de darle una paliza para robarle
- Así fue el dramático rescate de un trabajador sepultado en Vélez-Málaga
- Lagos celebra este domingo la X edición de sus Migas Solidarias
- El temporal obliga a numerosas narcolanchas a buscar refugio en varios puntos de la Axarquía
- Torrox impulsa el segundo puente de madera más largo de Andalucía
- 67 años de la Cueva de Nerja: se adentraron persiguiendo murciélagos y encontraron la eternidad
- Algarrobo celebra desde este fin de semana la festividad de su patrón, San Sebastián
- Un belén calcinado y daños en parques: la Nochevieja deja una estela de vandalismo en Algarrobo