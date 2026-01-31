La Axarquía exige más seguridad tras la irrupción masiva de narcolanchas

Alcaldes y concejales de los principales ayuntamientos de la comarca de la Axarquía, incluido el presidente de la mancomunidad que agrupa a sus 31 municipios, Jorge Martín, exigieron este viernes mayores recursos humanos y materiales para la Guardia Civil, en su lucha contra la afluencia masiva, estos últimos días, de potentes narcolanchas que han sido avistadas en el puerto de Caleta de Vélez o en las playas de localidades turísticas como Torrox, Nerja o la granadina Almuñécar.

Las quejas no se quedaron únicamente en declaraciones públicas. Han ido a los plenos desde este pasado jueves y han derivado, por el consenso mostrado por todas las fuerzas políticas, en mociones institucionales aprobadas de manera unánime. Ocurría este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, después de que el GIPMTM hiciera pública una moción urgente sobre esta problemática, o en la víspera, cuando el PP elevaba otra propuesta en el Consistorio de Algarrobo y de inmediato se sumaban a la misma el resto de fuerzas con representación plenaria, con una enmienda sobre la necesidad de reabrir el cuartel local de la Guardia Civil.

"Mejor armamento"

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín, reconoció que ante las narcolanchas hemos podido ver «a los agentes verse con las manos vacías ante profesionales con mejores embarcaciones y mejor armamento. La imagen que damos al exterior en una comarca tan turística como la nuestra nos obliga a exigir al Gobierno central mayor seguridad. La falta de medios humanos y materiales es más que evidente».

Asimismo, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, denunciaba, «con rotundidad, la absoluta desprotección que sufre el municipio por parte del Gobierno central. Es una situación que vuelve a quedar en evidencia tras la aparición de narcolanchas en Caleta de Vélez». Alegó que no se trata de un hecho aislado, «sino que hablamos de una falta gravísima de medios, de recursos y de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que debería garantizar el propio Gobierno de España».

Para el regidor veleño, su término municipal «no puede seguir siendo una tierra abandonada, expuesta y vulnerable mientras el Ejecutivo mira hacia otro lado. Con los medios actuales y con el número insuficiente de agentes es imposible frenar este tipo de situaciones, que generan una enorme sensación de inseguridad entre nuestros vecinos. El Gobierno central tiene que asumir de una vez su responsabilidad». Y apeló a que los ayuntamientos no pueden actuar ante un problema «claramente de competencia estatal».

Pudo ser un «episodio grave»

La alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, considera que lo sucedido hace unos días, con la irrupción de casi una decena de narcolanchas en el puerto de Caleta de Vélez, hubiese tenido consecuencias imprevisibles de no ser porque ante el temporal estaban los barcos de pesca amarrados y ni siquiera había actividad en la lonja.

«Hubiera podido producirse un auténtico caos en otro escenario, pudiendo llegar a producirse algún accidente. La moción institucional que hemos aprobado este jueves solicita que esta situación no se repita y que para ello nos doten de más efectivos, al tiempo que se reabre el cuartel de la Guardia Civil en Algarrobo», aclaró la regidora.

Rivas abundó en que la comarca de la Axarquía es elegida por miles de turistas y de residentes foráneos por la calidad de vida que presenta, a la que contribuye la seguridad y tranquilidad que desde siempre ha existido. «Sin embargo, ya hemos visto durante el año pasado que se han disparado los robos en viviendas y también en las fincas agrícolas. Algo está fallando, con el abandono progresivo de efectivos», continuó.

Los regidores y concejales que ya han dado luz verde a sus respectivas mociones, con unanimidad de todas las formaciones, confían en que otros municipios también sigan estos mismos pasos a lo largo de las próximas semanas.