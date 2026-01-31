Rincón de la Victoria impulsa la red Asoma frente a la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha impulsado la creación de la red Asoma, un proyecto pionero para detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada en las personas mayores. El alcalde, Francisco Salado (PP), ha explicado que «este proyecto combina la intervención profesional, el apoyo emocional, las actividades grupales y la vinculación con los recursos del entorno, de una manera pionera».

Salado ha destacado la apuesta de su equipo de gobierno por la dependencia, a la que en 2025 ha destinado 2,8 millones de euros, de los cuales, casi 800.000 euros son de aportación municipal. «A día de hoy, este Ayuntamiento atiende a casi 600 usuarios al año en todo lo referente a Dependencia», dijo Salado.

Noticias relacionadas

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la formación de más de un centenar de profesionales de ayuda a domicilio para que sepan identificar señales de alerta y activar los recursos adecuados en cada caso y la valoración de cada usuario por parte de un equipo de psicólogos. El servicio de ayuda a domicilio de Rincón atiende a 600 personas y cuenta con un equipo DE 150 auxiliares.