ZBEMetroAlta velocidadDesliz eróticoVirusMálaga CFAemetCuerpo BenalmádenaPaella gigante
Bienestar Social

Rincón de la Victoria impulsa la red Asoma frente a la soledad no deseada

Busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la detección temprana y la intervención integral contra la soledad no deseada

La red Asoma pretende prevenir la soledad no deseada en las personas mayores.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha impulsado la creación de la red Asoma, un proyecto pionero para detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada en las personas mayores. El alcalde, Francisco Salado (PP), ha explicado que «este proyecto combina la intervención profesional, el apoyo emocional, las actividades grupales y la vinculación con los recursos del entorno, de una manera pionera».

Salado ha destacado la apuesta de su equipo de gobierno por la dependencia, a la que en 2025 ha destinado 2,8 millones de euros, de los cuales, casi 800.000 euros son de aportación municipal. «A día de hoy, este Ayuntamiento atiende a casi 600 usuarios al año en todo lo referente a Dependencia», dijo Salado.

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la formación de más de un centenar de profesionales de ayuda a domicilio para que sepan identificar señales de alerta y activar los recursos adecuados en cada caso y la valoración de cada usuario por parte de un equipo de psicólogos. El servicio de ayuda a domicilio de Rincón atiende a 600 personas y cuenta con un equipo DE 150 auxiliares.

