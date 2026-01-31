Vélez-Málaga impulsa la construcción de 62 VPO en el Centro Histórico

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado un nuevo impulso a la construcción de vivienda de protección oficial en el municipio para atender la elevada demanda ante el desorbitado precio de la vivienda.

El pleno del Consistorio veleño celebrado este viernes ha aprobado de manera definitiva el Plan Especial de Reforma Interior de la unidad de ejecución UE. VM-13 ‘Carretera ‘e Arenas’ del PGOU de Vélez-Málaga, promovido por la Junta de Compensación de la UE. VM-13.

Este trámite permite desbloquear un proyecto que contempla la construcción de 198 viviendas en los alrededores del barrio de La Gloria, enclave estratégico emplazado en el Centro Histórico local.

Lo mejor de este proyecto es que según estipula la recién aprobada Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, «vamos a conseguir que 62 de esas viviendas sean de protección oficial» según ha explicado el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP).

«Se trata de un proyecto cuyo expediente arrancó en 1998, y que durante años ha permanecido bloqueado. Ha sido este equipo de Gobierno el que ha rescatado una actuación fundamental para revitalizar el centro urbano y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros vecinos y a aquellos visitantes que decidan establecer su residencia en Vélez-Málaga» ha destacado el regidor.

Vivienda de alquiler

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga también tiene en marcha la construcción de 188 viviendas por parte de Galivivienda, sociedad cooperativa que ofrece una solución sostenible e innovadora en régimen de alquiler con derecho a compra, «una fórmula que se ha implantado en Málaga y en numerosos municipios, que ofrece unas facilidades económicas que permite la accesibilidad a sectores con más dificultades y que, debido a la actual coyuntura de la vivienda, carecen de oportunidad para adquirir su propio inmueble», según ha explicado el concejal delegado de Urbanismo, Celestino Rivas.

En este sentido, la Confederación de Viviendas de España (Concovi) ha convocado en Vélez-Málaga una reunión para explicar las circunstancias de la nueva promoción de viviendas adjudicadas en régimen mixto de alquiler con posterior derecho a compra. El edil ha explicado que el listado de solicitantes está compuesto por vecinos de Vélez-Málaga incluidos en el Registro de Demandantes de Vivienda que participaron en esta nueva fórmula.

Rivas añadió que la cooperativa podrá acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía para construir las viviendas.