Cinco empresas optan a la mejora de la travesía veleña de Triana

Cinco empresas han presentado ofertas para las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-3113 a su paso por el núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga, un proyecto que la Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 629.411,28 euros.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha presentado las actuaciones que se van a acometer en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes para evitar que se inunde la carretera cada vez que llueve.

En el arroyo de La Moneda se elevará la rasante de la vía y se instalará un marco de hormigón prefabricado para facilitar el tránsito del agua por debajo de la vía. Además, al norte de la MA-3123 se soterrará el cauce del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón. En el arroyo de Cañada de la Carraca se instalará un marco prefabricado de hormigón para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón. En la Cañada de Los Estudiantes se va a construir un tubo de hormigón y de varios absorbedores.