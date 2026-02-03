Infraestructuras
Cinco empresas optan a la mejora de la travesía veleña de Triana
Cinco empresas aspiran a ejecutar el proyecto de mejora del drenaje en Vélez-Málaga, que incluye la elevación de la rasante y la instalación de marcos y muros de hormigón en los cauces
Cinco empresas han presentado ofertas para las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-3113 a su paso por el núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga, un proyecto que la Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 629.411,28 euros.
La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha presentado las actuaciones que se van a acometer en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes para evitar que se inunde la carretera cada vez que llueve.
En el arroyo de La Moneda se elevará la rasante de la vía y se instalará un marco de hormigón prefabricado para facilitar el tránsito del agua por debajo de la vía. Además, al norte de la MA-3123 se soterrará el cauce del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón. En el arroyo de Cañada de la Carraca se instalará un marco prefabricado de hormigón para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón. En la Cañada de Los Estudiantes se va a construir un tubo de hormigón y de varios absorbedores.
- Destrozan la casa de un hombre en Rincón de la Victoria días después de darle una paliza para robarle
- Lagos celebra este domingo la X edición de sus Migas Solidarias
- El temporal obliga a numerosas narcolanchas a buscar refugio en varios puntos de la Axarquía
- Torrox impulsa el segundo puente de madera más largo de Andalucía
- La Axarquía exige más seguridad tras la irrupción masiva de narcolanchas
- 67 años de la Cueva de Nerja: se adentraron persiguiendo murciélagos y encontraron la eternidad
- Algarrobo celebra desde este fin de semana la festividad de su patrón, San Sebastián
- Más de tres años de cárcel por vender droga desde una tienda de alimentación de Vélez-Málaga