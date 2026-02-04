La Virgen de los Remedios celebra su 325 aniversario como patrona de Vélez-Málaga

El 10 de febrero de 1701, Vélez-Málaga proclamó a la Santísima Virgen de los Remedios Coronada su patrona, un vínculo histórico que se renueva simbólicamente cada año. Con motivo del 325 aniversario de aquella proclamación, la Hermandad ha hecho públicos una serie de actos extraordinarios que se celebrarán del 5 al 10 de febrero en la Ermita del Cerro de San Cristóbal, lugar de veneración de la patrona de Vélez-Málaga.

El programa de actos se iniciará con un triduo, los días 5, 6 y 7 de febrero, con el rezo del Santo Rosario a las 17:30 horas y la Eucaristía a las 18:00 horas, en la Ermita del Cerro de San Cristóbal. El sábado 8 de febrero, a las 10:00 horas, tendrá lugar la función religiosa en conmemoración del patronazgo, con la intervención de la Coral Amigos de la Música.

Y , el lunes 10 de febrero se llevará a cabo la renovación de la proclamación del patronazgo por parte de la Corporación municipal y se desarrollará el paso extraordinario bajo el manto de la Santísima Virgen de los Remedios Coronada, que podrá visitarse en horario ininterrumpido de 09:00 a 20:00 horas. Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos un servicio de autobús gratuito a la Ermita durante todos los actos.