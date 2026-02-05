Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Nerja culmina la entrega de pisos de alquiler asequible a jóvenes

El Consistorio entrega las llaves de las viviendas de la calle Zurbarán a los suplentes, tras la renuncia de varios adjudicatarios

Nerja ha entregado las últimas viviendas asequibles de Zurbarán.

Nerja ha entregado las últimas viviendas asequibles de Zurbarán. / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Ayuntamiento de Nerja ha celebrado el acto de firma de los contratos y entrega de llaves a los adjudicatarios suplentes de cuatro viviendas en régimen de alquiler asequible situadas en la calle Zurbarán. Las viviendas, destinadas a jóvenes menores de 35 años, se distribuyen en tres viviendas de tres habitaciones y una de dos. La adjudicación se ha realizado tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de los nuevos adjudicatarios.

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), destacó el esfuerzo municipal para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes del municipio. «Somos conscientes de las dificultades que tienen muchos jóvenes para emanciparse y este proyecto responde al compromiso firme de este Ayuntamiento con las políticas de vivienda asequible», señaló.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Nieves Atencia, recordó que el pasado mes de diciembre se hizo entrega de las siete primeras viviendas. Las cuatro restantes, entregadas ayer, habían quedado pendientes tras la renuncia de los primeros adjudicatarios, culminando así el proceso de adjudicación a los suplentes del sorteo

