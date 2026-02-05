Rincón de la Victoria digitaliza 40.000 ficheros de las Actas Capitulares del Consistorio

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha digitalizado las Actas de Pleno y de la Junta de Gobierno Local que guarda en el Archivo Municipal para preservar la documentación histórica y facilitar su consulta pública.

Los trabajos comenzaron en el mes de diciembre y finalizaron el pasado 29 de enero. «En total, se han digitalizado cerca de 40.000 ficheros de las Actas Capitulares más antiguas conservadas, que datan de 1838 hasta 2007, ambos inclusive», según ha explicado la concejala de Régimen Interior, Pepi Carnero (PP).

Hasta el momento, las series documentales localizadas incluyen las Actas de Pleno, que comienzan en 1838; las Actas de la Comisión Municipal Permanente, desde 1953; y las Actas de las sesiones de la Junta Municipal, de las que se ha digitalizado un libro correspondiente al periodo comprendido entre 1914 y 1919.

La digitalización se ha iniciado por los Libros de Actas Capitulares porque se trata de documentos de pública consulta, que recogen la mayor parte de las decisiones de mayor relevancia adoptadas en el municipio y están clasificados como documentos de conservación permanente, por lo que su digitalización contribuye de forma decisiva a la preservación de los originales en papel.

Para garantizar la seguridad de los fondos, los documentos han sido digitalizados en uno de los depósitos del Archivo Municipal, evitando su salida de las instalaciones. Para ello, la empresa adjudicataria, Vinfra S.L ha instalado un escáner cenital específicamente destinado a este tipo de documentación histórica.

El proyecto contempla el almacenamiento de los ficheros digitales en distintos formatos (.tiff, .jpg y .pdf), lo que permitirá tanto la conservación a largo plazo como su futura difusión. El presupuesto total de la actuación ha ascendido a 14.999,50 euros.

Una vez que la empresa finalice el tratamiento de los ficheros digitalizados y entregue los ficheros definitivos al Ayuntamiento, se iniciarán los trabajos de descripción archivística con el objetivo de publicarlos en una página web municipal, haciéndolos accesibles a la ciudadanía.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado la importancia de esta actuación que supone «un paso decisivo en la modernización del Ayuntamiento y en la protección de nuestra memoria histórica, permitiendo que cualquier persona interesada pueda acceder a documentos fundamentales de la vida municipal sin comprometer la conservación de los originales».