Feria
La Axarquía acogerá en otoño la I Feria Internacional del Sector Primario
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía acogerá los días 22, 23 y 24 de octubre ‘Raíces con Futuro’, la I Feria Internacional del Sector Primario, que se desarrollará en el recinto ferial Juan Carlos I de Vélez–Málaga.
La muestra contará con cinco áreas temáticas: agricultura, ganadería, pesca, gastronomía y otra empresarial/profesional. Cuentan ya con empresas interesadas de diferentes provincias andaluzas, nacionales y de otros países como Italia, Francia, Portugal o Bolivia. La previsión es que se instalen alrededor de 150 expositores. Así lo anunciaron ayer los organizadores, Cynthia Díaz, presidenta de Impulsa Axarquía y Manuel Martín, vicepresidente y responsable del sector primario de la asociación.
El proyecto nace para situar a la agricultura, la ganadería y la pesca como pilares estratégicos del desarrollo económico, social, educativo y ambiental del territorio, reconociendo su papel clave en la construcción del futuro de la Axarquía, ha afirmado Díaz para quien la feria «es una herramienta de transformación territorial, de transmisión de valores y de generación de oportunidades para las próximas generaciones».
