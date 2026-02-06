Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran un cuerpo sin vida en la zona donde buscaban a la mujer desaparecida en Sayalonga

La Guardia Civil confirma que han encontrado el cuerpo de una mujer en el río Turvilla y está procediendo a identificarla

Búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga

Fran Extremera

Miguel Ferrary

La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de una mujer a un kilómetro de distancia del lugar de donde desapareció Carolina, la mujer de la que se perdió el contacto el pasado miércoles por la noche cuando paseaba a sus perros junto al río Turvilla. Actualmente están intentando confirmar su identidad.

La búsqueda se ha acelerado esta mañana con la incorporación de un dron y perros de la Guardia Civil especializados en encontrar a personas, procedentes de Madrid. Finalmente, con el respiro concedido por el tiempo y el final de la lluvia a lo largo de esta mañana del viernes, el dispositivo de 30 efectivos ha logrado localizar el cuerpo de una mujer en el término municipal de Sayalonga, a un kilómetro de donde había desaparecido Carolina, de 40 años el miércoles pasado.

Familiares de la mujer desaparecida han ido llegando en los últimos minutos a la plaza principal de Sayalonga, donde el ambiente es de profunda tristeza a la espera de que se confirme finalmente la identidad del cuerpo.

