El Ayuntamiento de Vélez-Málaga presupuesta 18,6 millones para inversiones este año

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobó este jueves con los votos a favor de PP y GIPMTM (y los votos en contra de la oposición: PSOE, AXSí y VOX), el presupuesto para 2026, que asciende a más de 142 millones de euros.

Las cuentas, según el Consistorio, están enfocadas a la igualdad, la mejora de los servicios públicos y la inversión en el término municipal.

Una de las partidas más importantes es la de inversiones, dotada con 18,6 millones de euros, para la reurbanización de calles, plazas y espacios públicos, la mejora de la movilidad y accesibilidad, así como la modernización de instalaciones deportivas, con más de 300.000 euros en actuaciones clave.

Entre ellas se encuentra la adaptación del edificio Mercovélez para albergar la nueva Jefatura de la Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores, con financiación municipal y de fondos europeos.

El Consistorio afirma que el presupuesto refuerza la protección social, la participación ciudadana y la revitalización del Centro Histórico, con duplicación del presupuesto del Consejo Social y partida propia de 100.000 euros para la Oficina del Centro Histórico.

El presupuesto de 2026 incluye por primera vez una partida de casi 700.000 euros para iniciar el proceso de recepción de 24 urbanizaciones, dando respuesta a una demanda histórica vecinal, con partidas adicionales en gasto corriente para garantizar su mantenimiento y la conservación.