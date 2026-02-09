Un detenido tras intervenir 100 gramos de hachís durante un dispositivo de vigilancia en Vélez-Málaga

La Policía Local del municipio malagueño de Vélez-Málaga ha intervenido aproximadamente 100 gramos de hachís durante un dispositivo de vigilancia y control desarrollado en la madrugada del domingo en Torre del Mar, una actuación que se saldó además con la detención de una persona por un presunto delito contra la salud pública.

La intervención tuvo lugar en torno a la 01.20 en la avenida de Andalucía, cuando una patrulla policial, que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, detectó la circulación irregular de un vehículo y procedió a su interceptación, ha indicado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en un comunicado.

Durante la identificación de los ocupantes, los agentes observaron una maniobra de ocultación de un objeto por parte de uno de los pasajeros del asiento trasero.

Tras la inspección del interior del turismo, localizaron una placa de sustancia de color marrón, envuelta en plástico, con un peso aproximado de 100 gramos, que, según las primeras comprobaciones, podría tratarse de hachís.

Así, ante la existencia de indicios de un ilícito penal, los agentes procedieron a la detención del ocupante implicado, que fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente. La sustancia intervenida fue incautada y puesta a disposición judicial junto a las diligencias instruidas.

La actuación se enmarca en los servicios ordinarios de vigilancia y control que la Policía Local de Vélez-Málaga mantiene activos en distintos puntos del municipio, especialmente en horario nocturno, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y reforzar la seguridad en la vía pública.