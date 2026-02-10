Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabierta al tráfico la MA-3112 en Almáchar, cortada por efecto de las borrascas

La Diputación de Málaga ha reabierto la carretera tras los trabajos realizados para solucionar el deslizamiento de un talud causado por las borrascas recientes

Trabajos realizados en la MA-3112 en Almáchar (Málaga) cortada por los efectos de las borrascas.

EP

Málaga

La carretera MA-3112 a su paso por el municipio malagueño de Almáchar vuelve a estar abierta al tráfico, según ha informado la Diputación de Málaga, que ha precisado que se sigue trabajando en esta vía hasta finalizar los trabajos.

Dicha carretera quedó cortada en ese punto por los efectos que las distintas borrascas han tenido en la provincia de Málaga en los últimos días; en concreto, debido al deslizamiento de un talud, con una situación que era "de alto riesgo".

Así, según han precisado desde la institución supramunicipal, con esta reapertura, en la zona de la Axarquía actualmente solo permanecen cortadas dos carreteras a causa del paso de estos sucesivos temporales por la provincia.

En concreto, se trata de la MA-3102 en el municipio de Colmenar, tras un deslizamiento, y la MA-4105 entre las localidades de Canillas de Aceituno y Sedella, debido a que las mallas de contención estaban colmatadas de material desprendidos por efecto de las lluvias.

Los facultativos del hospital de la Axarquía aseguran que no hay “actuaciones deliberadas” para alterar los resultados analíticos

Reabierta al tráfico la MA-3112 en Almáchar, cortada por efecto de las borrascas

Vélez-Málaga culmina la reforma del Teatro Lope de Vega

Burka en edificios municipales: Vox registra en varios ayuntamientos de Málaga una propuesta para prohibirlo

57 viviendas protegidas para el municipio de Algarrobo

David Tomé, el joven ganadero de Málaga que advierte del abandono del campo: «Sin jóvenes, el campo se muere»

Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox

Un detenido tras intervenir 100 gramos de hachís durante un dispositivo de vigilancia en Vélez-Málaga

