Infraestructuras
Vélez-Málaga culmina la reforma del Teatro Lope de Vega
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, firmó ayer la recepción de las obras de rehabilitación del Teatro Lope de Vega, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Un proyecto que devolverá al Centro Histórico la capacidad de acoger espectáculos, obras teatrales, conciertos y actividades que reforzarán el tejido sociocultural de la provincia y de la comarca.
Ejecutada por la Constructora San José S.A y con algunos reajustes del proyecto, las obras han supuesto una inversión de más de 6 millones de euros, en parte financiada por fondos europeos Next Generation. La actuación no solo ha restaurado la monumental arquitectura original del teatro, sino que lo ha adaptado a los estándares actuales de seguridad, accesibilidad y confort, con especial atención a personas con movilidad reducida, discapacidad visual y auditiva.
El teatro tiene 908 butacas (más 6 de movilidad reducida), solo por detrás del Teatro Cervantes de la capital, generando nuevas oportunidades culturales, educativas y económicas que beneficiarán tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial y hostelero del entorno. n
