VientoTorre del PuertoUnicaja-Real MadridZamarrillaIncidenciasOlleríasMálaga CFRestauranteMercado de Bailén
Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox

El corte de la carretera A-7207, que conecta Cómpeta y Torrox, se produjo tras un desprendimiento de rocas a causa de los recientes temporales

Algunas de las rocas que han caído sobre la carretera que comunica Cómpeta y Torrox.

Algunas de las rocas que han caído sobre la carretera que comunica Cómpeta y Torrox. / Ayuntamiento de Cómpeta

La Opinión

Málaga

Un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones, tras los últimos temporales, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A-7207, que une los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox.

Fuentes municipales han informado de que no se han producido daños personales y que previsiblemente se ha debido a las intensas lluvias producidas en los últimos días.

Hasta el lugar ya se han desplazado los servicios de mantenimiento de carreteras para evaluar los daños, proceder a la retirada de las rocas y evaluar la estabilidad del talud antes de que se circule por la zona.

