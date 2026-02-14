Movilidad
Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
El corte de la carretera A-7207, que conecta Cómpeta y Torrox, se produjo tras un desprendimiento de rocas a causa de los recientes temporales
Málaga
Un desprendimiento de rocas de grandes dimensiones, tras los últimos temporales, ha obligado a cortar el tráfico en la carretera A-7207, que une los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox.
Fuentes municipales han informado de que no se han producido daños personales y que previsiblemente se ha debido a las intensas lluvias producidas en los últimos días.
Hasta el lugar ya se han desplazado los servicios de mantenimiento de carreteras para evaluar los daños, proceder a la retirada de las rocas y evaluar la estabilidad del talud antes de que se circule por la zona.
