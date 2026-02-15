57 viviendas protegidas para el municipio de Algarrobo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado una parcela de titularidad pública en el municipio de Algarrobo (Málaga) para la construcción de 57 viviendas protegidas. La parcela, titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra), está situada en plena comarca de la Axarquía-Costa del Sol, concretamente en la zona de Pantano de Oliveros, y cuenta con una superficie de 4.217 metros cuadrados.

La consejera del ramo, Rocío Díaz, ha subrayado en una notaque "nos encontramos ante un nuevo hito de las políticas de viviendas impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno". "Desde 2019 venimos trabajando para desbloquear suelos públicos, que durante décadas habían permanecido en desuso, para promover la construcción del mayor número posible de viviendas protegidas", ha trasladado.

La empresa Aljonoz SA ha resultado adjudicataria de esta oferta pública, que se ha llevado a cabo el sistema de permuta de suelo impulsado por el actual Gobierno andaluz.

Un sistema por el que la empresa recibe una parcela y, a cambio, asume la obligación de construir una promoción de 57 viviendas protegidas a precio asequible.

La adjudicación de la parcela establece criterios sociales en beneficio de los futuros compradores de las viviendas, como la reducción del importe de arras o señal para la compra, la flexibilidad en el pago de la entrada y la reducción del precio de venta de las viviendas y anejos vinculados.

Rocío Díaz ha puesto en valor "la colaboración con el Ayuntamiento, cuya adhesión al Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, ha permitido ampliar la capacidad edificable de este suelo, donde en vez de construir 48 viviendas, tal como estaba previsto en su proyecto inicial, se levantarán un total de 57".

La titular de Fomento ha señalado que estas 57 viviendas de Pantano de Oliveros se sumarán a otras promociones ya construidas a través del mismo sistema de permuta en Córdoba y Huelva.

Díaz ha indicado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno, continuamos trabajando en este sistema de permuta de suelos, que nos está permitiendo aprovechar solares en desuso para el impulso de más de 600 viviendas protegidas".