Sanidad

Los facultativos del hospital de la Axarquía aseguran que no hay “actuaciones deliberadas” para alterar los resultados analíticos

El personal del centro hospitalario afirma que las incidencias con reactivos se abordan con prudencia y priorizando la seguridad clínica, descartando "atajos o improvisaciones"

El personal facultativo y las Supervisiones de Enfermería del centro apoyan a la jefatura del servicio de Laboratorio

La Opinión

Málaga

El personal facultativo del Hospital Comarcal de la Axarquía ha rechazado este jueves que haya "actuaciones deliberadas" para alterar resultados o eludir mecanismos de control en el uso de reactivos y considera que se siguen los protocolos de calidad del servicio y los estándares que exige la práctica clínica.

Los facultativos han emitido un comunicado después de que CSIF pidiera este miércoles al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investigue el uso de reactivos que deberían ser desechados en el laboratorio del hospital, que "podrían poner en riesgo la fiabilidad de los resultados analíticos de miles de pacientes".

Denuncia ante Fiscalía

CSIF, que trabaja en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial, señaló que "se trata de una posible práctica fraudulenta extendida en el laboratorio por orden expresa de los cargos intermedios del servicio y responsables del mismo, que obligan a los trabajadores a llevarla a cabo, saltándose los protocolos establecidos, y asegurando que no tienen consecuencias".

Vélez. Málaga. MLG. Hospital Comarcal de la Axarquía. Fachada y directorio. Hospitales. Comarcal La Axarquía. Fachada. Directorios

Para los profesionales sanitarios del Hospital de la Axarquía no hay motivo "para cuestionar la buena fe, el compromiso con la calidad" / RAFAEL G. RELANO

Sin embargo, el personal facultativo y las Supervisiones de Enfermería del centro han manifestado su apoyo a la jefatura del servicio de Laboratorio y a la Coordinación de Enfermería.

Han resaltado la "disponibilidad, rigor y capacidad de respuesta" de laboratorio y "el nivel de exigencia con el que se trabaja en esta unidad y la importancia que se concede a la calidad analítica, la trazabilidad y la seguridad del paciente".

Control interno

Han explicado que en cualquier entorno asistencial complejo pueden aparecer "incidencias técnicas o logísticas", en las que incluyen las relacionadas con reactivos, calibraciones, caducidades operativas o estabilidad una vez abiertos, "y precisamente por eso existen procedimientos de control interno, registros, verificaciones y medidas correctoras".

Además, han garantizado que en su interacción habitual con el servicio, cuando "se han planteado dudas o incidencias, se han abordado con criterios de prudencia, documentación y priorización de la seguridad clínica, sin atajos ni improvisaciones".

Por ello, no tienen motivo "para cuestionar la buena fe, el compromiso con la calidad y la ausencia de intención de un uso inadecuado de reactivos por parte de la dirección de la unidad".

