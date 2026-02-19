La Mancomunidad de la Axarquía y Trops estrechan lazos para impulsar el agroturismo en la comarca

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, ha visitado este jueves las instalaciones de la cooperativa agraria Trops donde ha sido recibido por el presidente, David Sarmiento, el director general Victor Luque y otros miembros de la Junta Rectora.

El encuentro entre Mancomunidad y Trops pretende reforzar el agroturismo / Álex Zea

Martín ha valorado que "Trops es una empresa importantísima para nuestra comarca reuniendo a más de 3.000 agricultores y agricultoras cuyo trabajo es conocido por la calidad del mango y el aguacate a nivel nacional e internacional. Es un orgullo que tenga sello axárquico, y por eso es fundamental que las administraciones estemos ahí, que trabajemos codo con codo con ella y con todas nuestras empresas como así lo estamos haciendo involucrándolas en nuestras iniciativas".

Además, ha agradecido la acogida de la Junta Rectora con la que ha compartido su ilusión "por esta nueva etapa repleta de proyectos que avalan el trabajo de los agricultores y agricultoras de la comarca y el buen posicionamiento del campo axárquico".

Nuevos vínculos

Este encuentro también ha servicio para generar nuevos vínculos entre Mancomunidad y Trops: el agroturismo. Así la institución comarcal llevará la próxima semana a la BTL - Feria Internacional de Turismo'26, aguacates de Trops.

"Vamos a incluirlos en la promoción que hacemos de nuestros productos autóctonos como las uvas pasas, la miel de caña y el aceite de oliva virgen extra, que acompañan al mapa turístico de la comarca con los 31 QR de nuestros pueblos", ha explicado Martín, que ha recordado "la apuesta del área de Turismo por el turismo experiencial, agro turismo y el turismo gastronómico".

Foto de archivo de turistas disfrutando de unos días en un entorno rural / FERNANDO CASTRO

Seguir de la mano

Por su parte, Sarmiento ha incidido en que "el turismo y la agricultura son dos sectores fundamentales y complementarios en la Axarquía. Y el objetivo de empresas como Trops y de una administración pública como Mancomunidad es la misma: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fijar población, generar bienestar y riqueza económica. Así que tenemos que seguir de la mano para potenciar nuestros productos".

Asimismo, ha pedido "la defensa de la agricultura, desde sus cultivos a sus recursos hídricos". Al respecto, Martín les ha emplazado a próximas reuniones técnicas en las que participarán representantes de la empresa pública Axaragua.