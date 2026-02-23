La Axarquía cumple y redacta el anteproyecto de la desaladora

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, Pepe Campos, y el de la Junta Central de Regantes de la Axarquía, José Carlos Gil, han presentado esta mañana el anteproyecto de la desaladora de la Axarquía que las tres entidades encargaron a la empresa de ingeniería Irtene.

La desaladora se ubicará en unos terrenos situados entre el camino del Higeral y el Camino de Torrox en el municipio de Vélez–Málaga, y el agua desalada se destinará a abastecimiento urbano y riego.

La obra civil incluye la construcción de una planta de tratamiento, una toma de agua del mar, y las conducciones de transporte de agua bruta así como las instalaciones de bombeo. Todo ello con un presupuesto estimado de unos 200 millones de euros, el doble de la cantidad anunciada por el Gobierno central.

Características

El documento contempla una disponibilidad de la planta del 96 por ciento con un funcionamiento de 350 días al año, las 24 horas del día y una tasa de producción del 45 por ciento.

La desaladora de la Axarquía se va a construir al norte de la autovía junto al camino del Higueral. / Google Maps

El anteproyecto prevé que la desaladora tenga un plazo de 30 meses, 24 meses para la ejecución de la obra civil y seis meses para su puesta en marcha.

El gerente de Irtene, Manuel Aldeanueva, ha explicado que la redacción de anteproyecto ha supuesto dos años y medio de un trabajo bastante complejo y arduo con reuniones semanales con el Ministerio y Acuamed para que durante la tramitación nos surjan inconveniencias.

La planta se ha diseñado para una producción inicial de 25 hectómetros cúbicos en una primera fase, pero estaría preparada para pasar a 50 hectómetros en una segunda fase. "De hecho, la obra se ha presupuestado ya con esa futura ampliación para la que no haría falta la obra civil, sólo requeriría de la industrial, es decir la de tratamiento, osmosis y filtros". En el caso de una futura ampliación ya estarían listas las conducciones, el bombeo o tomas del mar, por lo que sería una tarea más fácil y rápida.

"Hemos ajustado el presupuesto a lo establecido por Miteco, no obstante como queríamos que fuese un equipamiento completo, hemos incluido la balsa de 85 metros cúbicos que permitirá mantener la regularidad de la producción de la planta, las conducciones y esa futura ampliación", ha explicado el gerente de la empresa, especializada en infraestructuras hidráulicas desde hace más de 50 años.

El anteproyecto, elaborado por Irtene, ha sido financiado por la Mancomunidad de Municipios y las Juntas Centrales de Regantes. / L.O.

Punto de Partida

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, Pepe Campos, ha explicado que "los agricultores y agricultoras han hecho una apuesta fuerte para tratar de solucionar los problemas hídricos de la Axarquía. Este es un punto de partida para seguir avanzando. Han sido dos años de trabajo y de resolver problemas para llegar a este anteproyecto", ha destacado Campos.

El secretario de la Junta Central de Usuarios de la Axarquía, Jaime Zaldúa, ha añadido que "este proyecto común, ambicioso que nos da a los agricultores y agricultoras una seguridad hídrica real como también a toda la población de la Axarquía".

Siguiente paso

El siguiente paso es trasladar el anteproyecto al Ministerio de Transición Ecológica para que lo ponga a disposición de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que sea esta empresa pública la que redacte el proyecto definitivo y saque a concurso las obras.

"Las competencias de las aguas desaladas corresponden al Estado, pero para agilizar el proceso las dos juntas de regantes y la Mancomunidad nos hemos encargado del anteproyecto. Ahora esperamos que el Gobierno cumpla con el compromiso adquirido y agilice las obras", según ha manifestado a La Opinión de Málaga el presidente de la entidad comarcal y alcalde de Canillas de Albaida, Jorge Martín (PP).

Retos

La redacción del anteproyecto ha sacado a la luz un enorme escollo que el proyecto de la desaladora debe superar para hacerse realidad: la infraestructura necesita 21 megavatios de potencia para funcionar, pero la red eléctrica de la Axarquía sólo admite 5 megavatios.

"El Gobierno, a través del Ministerio de Energía debe dotar a la comarca de una red que permita no sólo el funcionamiento de la desaladora sino el desarrollo de toda la comarca, que ahora mismo está comprometido por la saturación de la red eléctrica. Esperamos que el Gobierno central acometa las inversiones necesarias para no paralizar el desarrollo de la comarca y la puesta en marcha de la desaladora", ha manifestado Jorge Martín.

Noticias relacionadas

Aun así, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía afirma que la desaladora puede estar en marcha en un plazo de cinco años a partir del inicio de las obras de construcción, lo que aliviará las necesidades de miles de agricultores y usuarios de la comarca, que mira con cierto alivio el nivel del embalse de La Viñuela, que se encuentra al 84,89% de su capacidad, con 139,54 hm³ de agua embalsada, cuando hace justo un año tan sólo almacenaba 35,97 m³.