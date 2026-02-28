"Andalucía no sería Andalucía si no existieran los municipios"

¿Qué significa para usted el 28F y qué cree que representa esta fecha para los torroxeños?

El 28 de febrero es una fecha en la que los andaluces dijimos que no queríamos ser menos que los catalanes, los vascos o los gallegos. Con la propuesta de nueva financiación cualquiera diría que se puede resquebrajar esa igualdad conseguida entre todos los españoles. En cualquier caso, es un día muy importante para todos los andaluces, y eso es lo realmente importante un 28 de febrero.

¿Qué actos ha preparado el Ayuntamiento para el 28-F?

Tenemos una gran y multitudinaria jornada preparada, con las actuaciones de los coros de mayores del municipio, las intervenciones institucionales y la actuación estelar del cantante José Manuel Soto. Todo se desarrollará el sábado 28 de febrero a partir de las 11:30 horas en la avenida del Faro de Torrox Costa. Atendiendo al carácter turístico de Torrox y al día festivo, esperamos también la presencia de numerosos vecinos de toda Andalucía.

¿Cómo describiría hoy la relación de Torrox con la Junta de Andalucía?

Nuestra relación es extraordinaria. Nunca la ha habido mejor. A modo de ejemplo, estos días hemos anunciado la redacción del proyecto de la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con una inversión prevista de un millón de euros. También tenemos firmado un convenio para la construcción del nuevo Palacio de Justicia. La colaboración se extiende además a otras áreas como los servicios sociales, el suministro de agua para consumo humano y riego, educación, sanidad… Lo cierto es que ahora mismo la Junta de Andalucía es la mejor aliada de Torrox y de su Ayuntamiento.

¿Qué iniciativas se impulsan para que el 28F no sea solo una efeméride, sino un día de educación cívica e identidad?

Al margen de que ofrecemos toda la información necesaria de cara a fomentar la participación de la ciudadanía, no podemos olvidar que esta fecha es, sobre todo, reivindicativa. Los andaluces no podemos ser ni menos ni más que el resto de regiones de España. El 28F significa que tenemos una autonomía plena, pero sin que tenga que ser menor que la de otras regiones históricas como Cataluña o el País Vasco. Estamos orgullosos de ser españoles y, obviamente, de tener esa autonomía que nos permite gestionar nuestros intereses desde un prisma andaluz.

¿Cómo se trabaja el andalucismo desde los municipios?

Andalucía no sería Andalucía si no existieran los municipios, que hacen una comunidad muy grande en todos los sentidos. Desde el Ayuntamiento de Torrox nos sentimos orgullosos de pertenecer a la comunidad más poblada de España, que se siente muy orgullosa de su pasado, presente y futuro. Torrox, de hecho, es una pequeña Andalucía en sí.

¿Qué debería pedir/ o pide Torrox al Ejecutivo andaluz este 28F ?

Lo que está haciendo, ni más ni menos. Ser una comunidad que fortalezca la unidad de los españoles y que reivindique, a la par, la igualdad recogida en el artículo 14 de la Constitución. Que no haya regiones que tengan unos privilegios frente a otras. El Estado de las autonomías se basa en que las regiones nos tenemos que gestionar con criterios de cercanía, pero también de igualdad, insisto.

¿Qué aporta Torrox a Andalucía y qué cree que Andalucía debería conocer mejor de Torrox?

Torrox aporta mucho a Andalucía. De hecho, somos el municipio con más población alemana de la Península Ibérica, con más de 2.000 empadronados. Vamos a liderar la delegación andaluza en la feria ITB de Berlín. Torrox concentra todo lo bueno de nuestra tierra: turismo de vanguardia, progreso, sol y playa, interior, agricultura tradicional y de subtropicales… Torrox es una pequeña Andalucía, como digo, incluso en su imagen de pueblo blanco. Representamos perfectamente a nuestra comunidad, también en aspectos como el arte, el folclore y las tradiciones más populares. Torrox es cercanía, como Andalucía, y estamos abiertos al mundo. Como dice nuestro himno: por España y la humanidad.

Formúleme un deseo para Andalucía y otro para Torrox

Es el mismo: salud y prosperidad. Lograr entre todos una Andalucía fuerte y una España unida. Tenemos que progresar unidos desde el respeto a las regiones y en un clima de total igualdad.