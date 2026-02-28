El Día de Andalucía, una fecha muy señalada para la localidad de Riogordo

El Día de Andalucía no es solo una fecha en el calendario; es una jornada de identidad, convivencia y orgullo para este municipio de la comarca de la Axarquía. Engalanados con la bandera blanca y verde, suena el himno andaluz y vecinos de todas las edades se reúnen para celebrar lo que significa pertenecer a esta tierra en la Plaza de la Constitución compartiendo grandes y pequeños la degustación de unas riquísimas migas elaboradas por Francisco Perdiguero en colaboración con la Asociación de mujeres “El Borbollón”.

En los últimos años, Riogordo está experimentando cambios importantes. La mejora de infraestructuras, la modernización de servicios municipales y el impulso a la actividad cultural y deportiva están marcando una nueva etapa. El Ayuntamiento ha apostado por la renovación de espacios públicos, la mejora de caminos rurales y el fortalecimiento de las comunicaciones con la capital malagueña con la entrada en el consorcio de transportes metropolitano. Además, se han ampliado actividades participativas y de ocio que dinamizan la vida social durante todo el año.

Riogordo / L.O.

El Día de Andalucía se vive en Riogordo con cercanía y participación. Acto institucional, bailes regionales, música y reconocimientos de la “R” de Riogordo a instituciones y vecinos destacados forman parte de una programación pensada para todos. Es un día para compartir en familia, para reivindicar las raíces y también para mirar al futuro con optimismo.

Y precisamente el futuro inmediato de Riogordo se presenta esperanzador. El municipio se está preparando con multitud de servicios para favorecer que los jóvenes se queden a vivir aquí. La vivienda, más accesible que en las grandes ciudades, se convierte también en un atractivo para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a oportunidades.

Riogordo quiere crecer sin perder su esencia. Mantener sus tradiciones, su entorno natural y su carácter acogedor es compatible con avanzar hacia un modelo de pueblo moderno y dinámico. En un día tan señalado como el 28 de febrero, el mensaje es claro: orgullo del pasado, compromiso con el presente y confianza plena en el futuro.