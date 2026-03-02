Aqualia programa cortes nocturnos de agua en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Caleta por mejoras en dos depósitos

El municipio de Vélez-Málaga afrontará esta semana dos cortes programados de suministro de agua durante la madrugada, motivados por trabajos de mejora en los contadores de salida de los depósitos El Romeral y Torre del Mar.

La actuación, planificada por Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua, se desarrollará en dos noches y afectará a diferentes zonas, con interrupciones previstas entre las 00.00 y las 08.00 horas.

Según ha informado la compañía, se trata de tareas de mantenimiento y mejora técnica encaminadas a optimizar la gestión de la red municipal. La intervención se centrará en los dispositivos de medida a la salida de los depósitos, un elemento clave para el control de caudales y la operativa del abastecimiento.

Para poder ejecutar los trabajos con seguridad y garantizar su correcto desarrollo, Aqualia se ve obligada a suspender temporalmente el suministro nocturno en las áreas abastecidas por cada infraestructura.

Entre las actuaciones se mejorará el contador de salida del depósito Torre del Mar. / L.O.

Primer corte 4-5 de marzo

La primera intervención se llevará a cabo en el depósito de El Romeral. Está prevista para la madrugada del miércoles 4 al jueves 5 de marzo, franja en la que será necesario interrumpir el suministro desde las 00.00 hasta las 08.00 horas.

En este caso, el corte afectará a las zonas de El Tomillar y Cerro del Águila (en Torre del Mar) y al núcleo de Vélez-Málaga, aunque con excepciones. Quedarán fuera de la suspensión —según la planificación comunicada— La Gloria, Santa María y Vélez Sol, donde el abastecimiento se mantendrá con normalidad.

Fuentes de la empresa explican que este tipo de actuaciones, pese a su impacto temporal, forman parte de un plan de mejora continua de la red. La sustitución o actualización de contadores de salida permite afinar el control del sistema y, con ello, detectar incidencias con mayor rapidez y mejorar la eficiencia del servicio.

Segundo corte 5-6 de marzo

La segunda intervención se realizará en el depósito de Torre del Mar, durante la madrugada del jueves 5 al viernes 6 de marzo, también con una ventana de trabajo entre las 00.00 y las 08.00 horas.

En esta ocasión, las zonas directamente afectadas por la interrupción del suministro serán Torre del Mar y Caleta de Vélez. La compañía ha precisado, no obstante, que habrá excepciones: Cerro del Águila y El Tomillar no se verán afectados en esta segunda noche, manteniéndose el suministro en esas áreas.

Recomendaciones

Aqualia ha trasladado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para minimizar molestias y prevenir problemas en instalaciones domésticas durante la suspensión y la posterior reposición del servicio. Entre los consejos, la empresa insiste en:

Comprobar que no queda abierto ningún grifo durante el horario del corte para evitar pérdidas de agua innecesarias cuando se restablezca el suministro.

durante el horario del corte para evitar pérdidas de agua innecesarias cuando se restablezca el suministro. No utilizar electrodomésticos conectados a la red de agua —como lavadoras o lavavajillas — durante la franja prevista de interrupción, con el objetivo de evitar averías o incidencias en las instalaciones interiores.

conectados a la red de agua —como — durante la franja prevista de interrupción, con el objetivo de evitar averías o incidencias en las instalaciones interiores. Una vez reanudado el servicio, dejar correr el agua durante unos minutos para reducir la posibilidad de arrastre de impurezas derivado de la maniobra de reabastecimiento.

Este tipo de cortes nocturnos, explican fuentes técnicas, se programan habitualmente en horario de menor demanda para reducir el impacto en la actividad cotidiana y facilitar que la recuperación del sistema se produzca de forma progresiva.

Atención 24 horas

La empresa gestora recuerda que mantiene activo su servicio de atención al cliente para dudas e incidencias. Los vecinos pueden contactar con aqualia contact en el teléfono gratuito 900 81 44 83, disponible las 24 horas del día. Además, Aqualia mantiene canales de información a través de su web municipal y redes sociales corporativas.

