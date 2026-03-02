El SAS licita la dirección de obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria

El proyecto del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria da un paso más con la licitación del contrato de dirección facultativa. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado el concurso para adjudicar la dirección de las obras de construcción del nuevo centro de salud por un importe de 525.677,19 euros y un plazo de 22 meses.

La licitación fija como fecha límite para presentar ofertas el 6 de abril de 2026, a las 14.00 horas, y se enmarca en el desarrollo del futuro equipamiento sanitario, adscrito al Distrito Sanitario Málaga y financiado con fondos FEDER de la Unión Europea.

Dirección de las obras

La dirección facultativa es una pieza esencial en la obra pública: garantiza el control técnico del proyecto, la vigilancia del cumplimiento del diseño y de las calidades previstas, y la coordinación en prevención de riesgos laborales durante la ejecución.

Su licitación se produce después de que la Junta sacara a concurso la construcción del edificio, que contará con una inversión global muy superior.

Presentación del proyecto del centro de salud de Rincón de la Victoria. / l.o.

22 meses de obras

La Junta de Andalucía licitó previamente las obras del nuevo centro de salud con un presupuesto de 15,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, defendió entonces que el nuevo centro permitirá disponer de unas instalaciones "adaptadas a las necesidades de hoy y también a las que puedan surgir en el futuro".

El nuevo centro

El futuro centro se construirá en una parcela situada en Huerta Julián y supondrá un salto cuantitativo y cualitativo respecto al equipamiento actual. El edificio multiplicará por cuatro la superficie del centro de salud vigente y contará con:

44 nuevas consultas

Nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica y Salud Mental

Aparcamientos asociados al complejo

En cifras, el proyecto contempla un inmueble de más de 11.500 m², con cerca de 8.000 m² de uso asistencial (alrededor de 5.000 m² para atención primaria y cerca de 3.000 m² para atención especializada) y unos 3.500 m² destinados a aparcamientos.

Una demanda histórica

La construcción de un segundo centro de salud en Rincón de la Victoria ha sido una reivindicación vecinal de más de 15 años. En 2021, el gerente del SAS firmó sendos protocolos para promover nuevos centros de atención primaria en Rincón y Nerja, con el compromiso municipal de ceder parcelas y tramitar el proyecto.

El Ayuntamiento rinconero aportó una parcela de 3.800 m² en Huerta Julián y presentó el proyecto en 2024. El retraso acumulado llevó incluso a que el Consistorio aprobara una resolución unánime reclamando el inicio de las obras.

Con la licitación de la dirección facultativa, la administración autonómica avanza en el despliegue administrativo necesario para que la obra pueda ejecutarse con supervisión técnica completa durante el plazo previsto.