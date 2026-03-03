Vecinos de Torre del Mar denuncian retrasos en el acceso peatonal seguro al barrio del Ensanche Oeste

Los vecinos del Ensanche Oeste de Torre del Mar, junto a la desembocadura del río Vélez, mantienen su movilización ante la falta de un acceso peatonal seguro que conecte el barrio con el núcleo veleño de Torre del Mar. Tras más de un año de reivindicaciones, la situación continúa sin una solución definitiva y la asociación vecinal AVEOtorre, presidida por Christian Vega, denuncia retrasos, promesas incumplidas y ausencia de compromisos firmes por parte de las administraciones implicadas.

Más de un año sin prioridad para el acceso al barrio

Según explica el presidente de la asociación, el retraso se debe a que "se ha ido trabajando en los doce viales al mismo tiempo" sin dar prioridad a una solución a los vecinos, a pesar de las promesas y compromisos asumidos.

Los vecinos consideran que no se ha situado su problema como una urgencia real. "Otros viales avanzan incluso por delante de este, que es un acceso muy importante para nuestro barrio", señala, apuntando además que los que más progresan coinciden con los que necesitan las promotoras para sus propias obras.

Responsabilidades y ejecución de las obras

El responsable directo de la ejecución, explica Christian, es la empresa contratada por la Junta de Compensación del UE-1. Por su parte, el Ayuntamiento de Vélez Málaga les traslada que ha comunicado sus solicitudes a la obra, pero desde la asociación insisten en que no perciben cambios concretos ni un encauzamiento de los trabajos hacia la solución del acceso principal.

Después de la manifestación del pasado 27 de febrero, los vecinos no han obtenido un compromiso formal por escrito. "Simplemente, dicen que han trasmitido nuestras solicitudes a la obra", explica Christian. La asociación la había trasladado la situación al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, en una reunión el 8 de febrero y al concejal de Infraestructuras el día 18. La pasada semana formalizaron la denuncia, pero aseguran que todavía no cuentan con una respuesta oficial.

Vista de la zona del Ensanche Oeste de Torre del Mar. / L. O.

Preocupación por la mayor afluencia en verano

La principal preocupación es que llegue la temporada alta en las mismas condiciones actuales. El sendero provisional, de tierra y piedras, es compartido por peatones y vehículos. Con el aumento del tráfico y la llegada de visitantes a la playa, temen que los coches aparquen invadiendo el paso. "Los vecinos queremos ir al paseo marítimo de Torre del Mar a pasear, pero eso implica ponernos en riesgo compartiendo ese sendero con vehículos", advierten. A ello se suma la situación de las personas con movilidad reducida, que directamente no pueden acceder en silla de ruedas.

Ante la falta de avances, la asociación no descarta nuevas medidas de presión. Desde continuar con bloqueos de calle hasta emprender acciones judiciales, "nos planteamos todo tipo de acciones", afirman.

Mientras, el mensaje del alcalde de Vélez Málaga es claro: priorizar de inmediato la ejecución de la acera sur del vial 7, dedicando todos los recursos disponibles a habilitar el paso para los vecinos y, una vez garantizado el acceso seguro, continuar con el resto de los viales que, según sostienen "hoy por hoy no son indispensables".