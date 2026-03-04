Axarquía y Costa del Sol Occidental debaten sobre la autopista del agua y el corredor ferroviario

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín ha recibido este miércoles al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, en la sede de la institución supramunicipal donde han hablado sobre los temas prioritarios que unen a ambas instituciones como son la autopista del agua o el corredor ferroviario.

"Son muchas las materias, inquietudes y acciones que nos unen. Las dos mancomunidades tenemos como nexo común facilitar servicios a los ayuntamientos que las conforman, y con ello, mejorar la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y entre ellos, uno prioritario como es el abastecimiento de agua", ha comenzado Martín quien ha agradecido "los aportes de agua potable que se realizaron durante los meses de sequía".

"La culminación de la autovía del agua entre Málaga y Cádiz y el tren litoral son nuestras prioridades", ha resumido Martín, quien ha agradecido la visita institucional de Cardeña, así como el apoyo promocional que ha hecho de la Ruta de Los Alminares, itinerario turístico que ha creado la Mancomunidad Axarquia auspiciada por los historiadores de la comarca dado el valor patrimonial de estas torres datadas en torno al siglo XIII.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña, ha felicitado a Martín "por el meritoso trabajo que lleva en una institución que acoge a 31 municipios, lo que puede ser resultar complejo de coordinar por su gran número de miembros".

Asimismo, ha destacado "su eficiente gestión en estos años", "la puesta en marcha de novedosa iniciativas" y" la estabilidad alcanzada tras las dificultades encontradas a su llegada".

Martín y Cardeña han coincidido en la necesidad de conocer los servicios, proyectos o funcionamiento de cada una de las mancomunidades, "y abrir nuevas vías de colaboración entre ambas mancomunidades", ha comentado el presidente de la Occidental.