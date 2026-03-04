Sucesos
Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda rural de la Axarquía
La Guardia Civil detiene a los dos moradores e interviene 125 plantas en las instalaciones ubicadas en el municipio de Arenas
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca rural ubicada en el municipio malagueño de Arenas, en el corazón de la Axarquía. Las pesquisas, llevadas a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Vélez-Málaga, comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda aislada. Las primeras gestiones de los investigadores determinaron que la casa había sido ocupada por dos varones con el objetivo de residir en ella y de instalar un cultivo de marihuana. Para alimentar de suministro eléctrico a la misma, los sospechosos realizaron un enganche ilegal a una torreta cercana.
Registro
Con todos estos indicios, los agentes solicitaron la correspondiente autorización judicial para realizar una entrada y registro en la vivienda, diligencia que permitió intervenir 125 plantas de marihuana en avanzado estado de floración que arrojaron un peso en bruto de 20 kilos, así como 600 euros en efectivo. Los agentes detuvieron a los dos moradores como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Esta actuación se enmarca en la lucha de la Guardia Civil contra los delitos cometidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales.
