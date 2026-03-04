La Junta destaca que la espera para la consulta del médico de familia "ha bajado a menos de tres días"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha situado en "menos de tres días" la demora media en la provincia de Málaga para obtener una cita con el médico de familia en los centros de Atención Primaria, en concreto 2,6 días.

2Unos tiempos que se sitúan en línea con la media andaluza, la cual se encuentra en 2,3 días, y que es fruto del esfuerzo del Gobierno andaluz por mejorar los circuitos internos, modernizar la gestión administrativa a través del conocido como 'backoffice' y el refuerzo de las plantillas de los profesionales", ha señalado Navarro, que ha dicho que "cuando llegamos al Gobierno de la Junta nos propusimos cambiar y mejorar esos tiempos de espera en Atención Primaria y créanme que lo estamos consiguiendo".

Con la implantación del sistema 'backoffice', ha explicado, "el usuario es atendido por el Servicio Andaluz de Salud en menos de 72 horas para gestionar su cita con Atención Primaria". Su funcionamiento se basa en trasladar las peticiones de los usuarios a un contenedor de citas para que sean gestionadas en menos de 72 horas, "donde nos ponemos en contacto con el paciente para darle la opción de ser atendido vía telefónica o gestionarle su cita médica lo más pronto posible".

Navarro ha destacado "el buen funcionamiento" de este sistema que está permitiendo "que todas las peticiones, el 100%, sean gestionadas", pero, además, ha resaltado "el esfuerzo del Gobierno andaluz para reforzar la plantilla de profesionales, con nuevas contrataciones que se están llevando a cabo en todos los distritos sanitarios".

Al respecto, ha señalado que "estas nuevas contrataciones forman parte del plan de refuerzo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la incorporación de 4.371 nuevos profesionales en toda Andalucía y que en Málaga suman cerca de mil, lo que supone que uno de cada cuatro nuevos profesionales ha venido a Málaga". "Son profesionales que vienen a reforzar nuestro sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria donde las nuevas contrataciones suponen más de un tercio del total", ha añadido.

Navarro ha realizado estas afirmaciones durante su visita al inicio de las obras de construcción del nuevo consultorio de Algarrobo Costa, junto con la alcaldesa del municipio malagueño, Natacha Rivas; el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista; y el gerente del distrito sanitario Este Axarquía, Miguel Moreno Verdugo.

"La construcción de esta nueva infraestructura sanitaria es un nuevo ejemplo del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno para mejorar la calidad asistencial de los usuarios", ha afirmado Navarro, al tiempo que ha asegurado que en los últimos siete años "hemos actuado total o parcialmente en el 100% de la red sanitaria de toda la provincia". En este sentido, ha recordado que han sido más de 360 millones de euros invertidos en obras y en equipamientos sanitarios, y ha puesto como ejemplo la ampliación del Hospital de la Axarquía, que está a punto de culminar, y que ha contado con una inversión de más de 4,2 millones de euros.

"Un centro en el que se ha invertido más de diez millones de euros en todo tipo de mejoras desde 2019", ha incidido. "Pero es importante saber que, de esos 360 millones de euros, más de 67 millones han ido dedicados sólo a la mejora de la Atención Primaria de la provincia con nuevas infraestructuras, equipamientos o mejoras en sus instalaciones", ha afirmado. Ha incidido, asimismo, en que "esto supone que uno de cada cinco euros invertidos en la sanidad malagueño se ha dedicado a la Atención Primaria".

Así, Navarro ha recordado que los presupuestos para 2026 tienen consignados 91 millones de euros para la sanidad malagueña, "hablamos sólo de infraestructuras, porque a este esfuerzo presupuestario hay que sumarle los refuerzos de las plantillas, las inversiones en planes de salud, vacunas o investigación". Dentro de lo contemplado en los presupuestos de 2026, ha continuado, "se encuentran las obras del centro de salud de Nerja que, con más de un millón de euros, se espera que finalicen este año tras haber dedicado a esta infraestructura más de 9,5 millones de euros. Así como el nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria, cuya adjudicación de las obras se espera que salgan en breve y que contará con un presupuesto total de 15 millones de euros".

Nuevo consultorio de Algarrobo Costa

Por otro lado, Navarro ha valorado que el nuevo consultorio de Algarrobo Costa "es fruto de la colaboración institucional leal y necesaria para sacar adelantes proyectos de futuro tan importantes como éste". La cesión de un edificio de titularidad municipal permitirá acoger estas instalaciones sanitarias en la planta baja y semisótano cuya superficie total construida suma más de 802 metros cuadrados. Los trabajos comenzaron este mismo lunes tras la adjudicación del contrato a la UTE Comsa-Refermo.

"La inversión dedicada a la construcción de esta nueva infraestructura suma 688.217 euros de fondos propios del Servicio Andaluz de Salud y, si se cumplen los plazos, esperamos que su apertura se pueda llevar a cabo a principios de este verano", ha informado la delegada.

En concreto, la inversión para los trabajos son 666.437 euros a lo que hay que sumar 21.780 euros para el proyecto y dirección de obra, que fue realizado por Alfagestinvert SL. El nuevo equipamiento contará con nueve consultas: siete destinadas a Medicina y Enfermería, una sala de Fisioterapia y una consulta de Pediatría Polivalente, además de un espacio dedicado al trabajador social. En la primera planta de este edificio se ubicarán los Servicios Sociales Comunitarios dependientes de la Diputación de Málaga.

"Con este nuevo consultorio vamos a triplicar el número de consultas con respecto al actual, además de mejorar de forma significativa la accesibilidad tanto para los usuarios como para los profesionales y ampliar la cartera de servicios", ha concluido Navarro.