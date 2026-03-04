Rincón de la Victoria cifra en 850.000 euros los daños por las lluvias entre diciembre y febrero

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha cifrado en unos 850.000 euros los daños ocasionados por las fuertes lluvias registradas en diciembre, enero y febrero, que han afectado a playas, infraestructuras viarias, centros educativos y mobiliario urbano.

El Consistorio rinconero ha elaborado un informe con todos los daños causados por las sucesivas borrascas y lo ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de recabar las ayudas necesarias para acometer los trabajos de reconstrucción.

El concejal de Infraestructuras de Rincón, Sergio Díaz (PP), ha explicado que el primer informe, correspondiente a los temporales de diciembre, cuantificó daños por más de 400.000 euros, mientras que el segundo, tras los episodios de enero y febrero, elevó la cifra en unos 333.000 euros adicionales, hasta alcanzar un montante total cercano al millón de euros.

Los trenes de borrascas han provocado graves daños en varios chiringuitos de Rincón de la Victoria. / L.O.

Benagalbón y La Cala, las más afectadas

Durante las lluvias de diciembre, la zona más castigada fue Benagalbón, tanto el núcleo urbano como la franja litoral. Entre los daños registrados figuran:

Caída de toldos y cubiertas.

Desprendimiento de tejas y chapas.

Farolas y árboles derribados.

Postes de telefonía dañados.

Afectación en parques infantiles y cubiertas de colegios.

Uno de los daños más relevantes ha sido la caída de la cubierta del patio de Infantil del CEIP La Candelaria, en Benagalbón, cuya reparación de emergencia ronda los 60.000 euros y ya está en ejecución.

También se vio afectada la antena de la radio municipal, que será repuesta próximamente.

El Consistorio rinconero exige al Gobierno central la instalación de al menos dos diques exentos para proteger las playas de La Cala y Benagalbón. / L.O.

Graves pérdidas de arena en las playas

No obstante, los mayores daños se han producido en el litoral. Los temporales de poniente registrados en enero y febrero han provocado una importante pérdida de arena, especialmente en:

La Cala del Moral (zona del arroyo Totalán)

(zona del arroyo Totalán) Arroyo Benagalbón hacia Vélez-Málaga.

En La Cala, incluso se han visto afectados chiringuitos y equipamientos municipales como cambiadores, vestuarios, papeleras y pasarelas.

El Ayuntamiento de Rincón está acometiendo trabajos de limpieza de salidas pluviales, retirada de cañas y reparación del carril deportivo, pero la regeneración de arena corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas.

Según ha señalado el edil, el director provincial de Costas ha confirmado que se actuará en La Cala del Moral, aunque no ha precisado intervención en Torre de Benagalbón.

Reclamación histórica de diques sumergidos

El Consistorio vuelve a insistir en la necesidad de instalar diques exentos sumergidos como solución estructural para frenar la pérdida recurrente de arena.

El Ayuntamiento tiene solicitados cinco diques, aunque considera prioritarios dos:

En la playa de La Cala del Moral, junto al arroyo Totalán. En la zona del arroyo Benagalbón hacia Vélez.

Estos proyectos fueron estudiados por el Ministerio entre 2020 y 2022, pero aún no cuentan con autorización definitiva.

Desde el Consistorio defienden que los diques sumergidos permitirían reducir la fuerza de los temporales sin bloquear la dinámica litoral, a diferencia de los espigones tradicionales. Además, sostienen que evitarían el gasto continuo en aportes de arena.

Incluso la Diputación de Málaga se habría mostrado dispuesta a colaborar en su ejecución si se obtiene la autorización estatal.

Petición de ayudas

El Ayuntamiento ha trasladado los informes de daños tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía, aunque las expectativas de ayuda estatal no son optimistas.

El equipo de gobierno confía en poder recibir apoyo económico para afrontar unas reparaciones que consideran "gravosas" para las arcas municipales.

Objetivo: playas listas para Semana Santa

El Consistorio trabaja con la intención de que las playas estén en las mejores condiciones posibles de cara a la Semana Santa, aunque todo dependerá de la climatología y de la rapidez con la que el Gobierno acometa la regeneración prevista.