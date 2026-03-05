Cútar rescata la huella de las mujeres nazaríes y moriscas para conmemorar el Mes de la Mujer

El municipio malagueño de Cútar volverá a mirar a su pasado para reivindicar el papel de las mujeres en la historia rural con la celebración, el próximo 14 de marzo, del II encuentro 'Mujeres nazaríes y moriscas: portadoras de la tradición rural'.

La cita se enmarca en la conmemoración del Mes de la Mujer y propone una jornada de reflexión sobre la huella invisible de quienes sostuvieron la vida cotidiana en las alquerías del antiguo Reino de Granada durante los siglos XV y XVI.

La iniciativa pretende ir más allá de la evocación histórica para visibilizar la agencia femenina en el ámbito andalusí y morisco, reconociendo su papel como guardianas de la cultura, la economía doméstica y la memoria colectiva, un legado que —según los organizadores— aún pervive en hábitos y costumbres de los pueblos.

Cútar reivindica el papel de las mujeres nazaries y moriscas rurales. / L.O.

Apertura institucional y programa académico

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la inauguración institucional a cargo de María del Carmen Moreno Córdoba, vicepresidenta de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, y del alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida. A continuación, se desarrollará un programa académico centrado en distintos enfoques sobre la vida de estas mujeres.

Abrirá el ciclo de ponencias Adela Fábregas García, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Granada (UGR), con una intervención sobre el papel de la mujer en la economía productiva nazarí y su participación en el ámbito laboral y social. Le seguirá la historiadora Isabel Rodríguez Alemán, que aterrizará el debate en el ámbito local con un estudio sobre la vida de las moriscas en Cútar, conectando la investigación con el territorio anfitrión.

La tercera intervención correrá a cargo de María Elena Díez Jorge, catedrática de Historia del Arte de la UGR, quien abordará una mirada más íntima a través de los hogares y la indumentaria de las moriscas, planteando el espacio doméstico y la ropa como elementos vinculados a la identidad y, en ocasiones, a formas de resistencia.

Cútar reivindica el legado de las mujeres moriscas en el ámbito rural. / L.O.

Mesa redonda y clausura escénica

La jornada estará moderada por la filóloga Lucía Parrado Domínguez y culminará con una mesa redonda en la que las ponentes debatirán con los asistentes, fomentando el diálogo entre pasado y presente.

Como cierre, a las 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar acogerá una clausura escénica con la participación de María Lozano García, Nieves Pineda Lozano, Lucía Parrado Domínguez y Beatriz Parrado Domínguez.

Inscripción abierta hasta el 12 de marzo

Las personas interesadas en asistir deben formalizar su inscripción enviando un correo a centroalqueriadecutar@gmail.com con nombre, apellidos y número de contacto, indicando en el asunto: 'Inscripción mujeres Cútar'. El plazo finaliza el 12 de marzo de 2026.