Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón

El edificio que albergaba la antigua Discoteca Narixa, en Nerja, está siendo derribado para dar paso a la transformación de la calle Tajillo, donde se construirá un nuevo mirador panorámico junto a la playa El Salón.

Esta actuación urbanística marcará el inicio de la transformación de este enclave situado en una zona estratégica del municipio. El solar, ubicado en pleno corazón turístico de Nerja, se convertirá en un futuro mirador panorámico con un nuevo acceso peatonal hacia la playa de El Salón y el Mirador de Chanquete.

Los trabajos de demolición están siendo ejecutados por la empresa nerjeña Transportes Antelo y cuentan con un presupuesto de 37.552,69 euros, financiado íntegramente con fondos municipales. El plazo de ejecución previsto para esta intervención es de dos semanas y media.

El derribo de la antigua Discoteca Narixa, primer paso para un nuevo mirador en Nerja

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha subrayado la importancia de esta actuación para el desarrollo urbanístico y turístico del municipio. Según ha destacado, el derribo de la antigua Discoteca Narixa supone el primer paso para recuperar este espacio y convertirlo en un nuevo punto de interés para vecinos y visitantes.

Armijo ha explicado que el objetivo del proyecto es crear un mirador turístico en Nerja y habilitar un acceso peatonal que conecte esta zona con la bajada a la playa de El Salón, mejorando además la conexión con el conocido Mirador de Chanquete.

Así será la actuación en el solar de la antigua Narixa

El concejal de Infraestructuras, Alberto Tomé, ha detallado que la intervención contempla la demolición completa del edificio, hasta alcanzar la cota de la calle en la fachada y el nivel del terreno en el interior del inmueble.

Una vez concluido el derribo, se llevará a cabo la limpieza y adecuación del solar, que quedará preparado para las siguientes fases del proyecto. De este modo, el terreno estará listo para avanzar en la futura construcción del nuevo mirador y del acceso peatonal previsto por el Consistorio.

Nerja apuesta por mejorar su imagen turística y urbana

El Ayuntamiento de Nerja busca mejora de espacios urbanos con valor paisajístico y turístico del núcleo. La transformación del entorno de la antigua Discoteca Narixa permitirá recuperar un punto destacado del centro del municipio y reforzar la oferta de espacios abiertos con vistas al litoral.

El futuro mirador panorámico de Nerja y la nueva conexión peatonal hacia El Salón buscan potenciar tanto la movilidad como el atractivo de una de las zonas más visitadas del municipio malagueño.