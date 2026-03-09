Vecinos y empresarios denuncian continuos cortes de luz en Torrox Costa y el alcalde reclama medidas urgentes

Los continuos cortes de electricidad en Torrox Costa han desatado el malestar entre vecinos y comerciantes, que denuncian apagones cada vez más frecuentes y sus consecuencias sobre la vida diaria y la actividad económica. La situación ha llevado al alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), a exigir al Gobierno de España medidas urgentes para reforzar la red eléctrica y garantizar la estabilidad del suministro en el municipio.

Según relatan afectados de la zona, los problemas se vienen repitiendo desde hace días, con caídas de potencia y cortes breves varias veces al día. Este lunes, sin embargo, se produjo un apagón total de varios minutos que volvió a poner en evidencia la fragilidad del suministro en la zona costera.

Uno de los afectados es Javier, propietario de una cafetería en Torrox Costa, quien asegura que los cortes están perjudicando seriamente a su negocio. “Desde hace semanas, varias veces al día sufrimos caídas de potencia y cortes breves, pero cada vez más frecuentes”, lamenta.

Los negocios de hostelería son los más afectados. / Sport

Quejas

El comerciante explica que, más allá de la interrupción puntual del servicio, el problema está también en las subidas repentinas de tensión cuando vuelve la electricidad. “Después te pega un subidón que te puede romper los motores”, afirma. Según su testimonio, la semana pasada una de estas incidencias le dañó los fusibles del contador y le obligó a pasar prácticamente toda la jornada sin luz en el establecimiento.

“Abro a las seis de la mañana, se fue la luz a las siete y no volvió hasta por la tarde. Estuve casi hasta las seis sin poder poner la luz”, relata. También critica la dificultad de reclamar por estos daños, ya que, a su juicio, los trámites acaban suponiendo más pérdidas de tiempo y dinero para quienes ya han sufrido las consecuencias del apagón.

Las quejas no se limitan a un caso aislado. Según Daniel Castro de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, los cortes de electricidad afectan sobre todo a la zona de Torrox Costa y El Peñoncillo. El alcalde de Torrox ha advertido de que estos cortes reiterados están afectando tanto a los hogares como a las empresas del municipio, con pérdidas que algunos negocios cifran en hasta 1.500 euros en los últimos días, especialmente en establecimientos vinculados al turismo y los servicios.

Medina ha reclamado al Gobierno central una actuación inmediata para evitar que esta situación siga repitiéndose. En su opinión, los vecinos y empresarios de Torrox “no pueden seguir soportando una inestabilidad en el suministro eléctrico que afecta a su día a día y a la actividad económica del municipio”.

El PP denuncia la saturación de la red eléctrica y fuentes de la Subdelegación lo desmienten. / CLUSTER DE LA ENERGÍA

Saturación de la red

El regidor ha enmarcado además este problema en un contexto de preocupación más amplio en la provincia de Málaga por la saturación de la red eléctrica. En este sentido, ha recordado que distintos colectivos empresariales ya han trasladado al presidente del Gobierno la necesidad de acometer inversiones urgentes para garantizar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, inmobiliarios e industriales.

El Ayuntamiento de Torrox ha reiterado que seguirá trasladando estas reclamaciones a las administraciones competentes con el objetivo de defender los intereses de vecinos y empresarios y reclamar unas infraestructuras eléctricas acordes al crecimiento económico y social del municipio.

Capacidad

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno manifestaron ayer a este diario que "no hay saturación de la red eléctrica ni en la Axarquía, ni en la provincia de Málaga ni en Andalucía".

Para la Subdelegación, "este es un mantra que está repitiendo el PP, pero es mentira. No hay saturación en la red eléctrica".

Noticias relacionadas

Por su parte, la compañía eléctrica Endesa respondió ayer a este diario que están estudiando la situación de Torrox para saber qué es lo que puede estar ocurriendo y este martes intentarán ofrecer una información más detallada.