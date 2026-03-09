La DGT organiza un 'escape room' para concienciar a alumnos de Vélez-Málaga sobre seguridad vial
La Dirección General de Tráfico organizó en Vélez-Málaga un "escape room" para estudiantes, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de los accidentes de tráfico y mejorar la formación de los primeros intervinientes.
Ignacio Iribarnegaray
La DGT ha organizado el que han llamado "Escape room: La hora de oro", una actividad que recrea el escenario de los 60 minutos posteriores a un accidente de tráfico y en la que han participado 125 alumnos del IES Salvador Rueda, de Vélez-Málaga.
Un escape room formativo
El escape room tenía dos objetivos. El primero es prevenir los accidentes de tráfico juveniles, que son la primera causa de mortalidad y discapacidad entre adolescentes. Esta actividad busca que los alumnos de Secundaria confronten esa situación de primera mano para aumentar la concienciación sobre la seguridad vial. El segundo objetivo consiste en mejorar la formación de los llamados "primeros intervinientes", es decir, las primeras personas que llegan a un accidente de tráfico.
El escape room ha contado con 125 alumnos de cuarto de la ESO del IES Salvador Rueda de Vélez Málaga. La actividad se ha realizado en el Área Sanitaria Axarquía con la colaboración de la DGT y la Consejería de Sanidad.
Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía
Este escape room forma parte del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía 2023-2026, un proyecto que busca mejorar la prevención de accidentes de tráfico y la atención a las víctimas. El plan incluye acciones de prevención, educación vial y formación para profesionales sanitarios, además de iniciativas para implicar a la ciudadanía en la promoción de la seguridad vial.
- Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
- La Axarquía cumple y redacta el anteproyecto de la desaladora
- El SAS licita la dirección de obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria
- Vecinos de Torre del Mar denuncian retrasos en el acceso peatonal seguro al barrio del Ensanche Oeste
- Tres investigados tras caer un grupo dedicado a la caza furtiva en espacios protegidos de Maro
- Andalucía no sería Andalucía si no existieran los municipios
- Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda rural de la Axarquía
- Rincón de la Victoria cifra en 850.000 euros los daños por las lluvias entre diciembre y febrero