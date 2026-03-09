La DGT organiza un 'escape room' para concienciar a alumnos de Vélez-Málaga sobre seguridad vial

La DGT ha organizado el que han llamado "Escape room: La hora de oro", una actividad que recrea el escenario de los 60 minutos posteriores a un accidente de tráfico y en la que han participado 125 alumnos del IES Salvador Rueda, de Vélez-Málaga.

Un escape room formativo

El escape room tenía dos objetivos. El primero es prevenir los accidentes de tráfico juveniles, que son la primera causa de mortalidad y discapacidad entre adolescentes. Esta actividad busca que los alumnos de Secundaria confronten esa situación de primera mano para aumentar la concienciación sobre la seguridad vial. El segundo objetivo consiste en mejorar la formación de los llamados "primeros intervinientes", es decir, las primeras personas que llegan a un accidente de tráfico.

El escape room ha contado con 125 alumnos de cuarto de la ESO del IES Salvador Rueda de Vélez Málaga. La actividad se ha realizado en el Área Sanitaria Axarquía con la colaboración de la DGT y la Consejería de Sanidad.

Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía

Este escape room forma parte del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía 2023-2026, un proyecto que busca mejorar la prevención de accidentes de tráfico y la atención a las víctimas. El plan incluye acciones de prevención, educación vial y formación para profesionales sanitarios, además de iniciativas para implicar a la ciudadanía en la promoción de la seguridad vial.