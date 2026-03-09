Torrox presenta el cartel de su Semana Santa 2026, obra del artista local Álvaro Fernández

La Semana Santa de Torrox ya tiene imagen oficial para este año. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación acogió este domingo la presentación del cartel anunciador, una obra del arquitecto y artista local Álvaro Fernández que pone rostro al sentimiento cofrade del municipio con una composición de fuerte carga simbólica y emotiva.

El cartel muestra al Santísimo Cristo Yacente y a María Santísima de los Dolores sobre un campo de olivos, con el casco histórico de Torrox al fondo y un cielo anaranjado que envuelve la escena. La obra recrea la decimotercera estación del Vía Crucis, el momento en el que Jesús es descendido de la cruz y entregado a su madre, en una representación de La Piedad, símbolo del dolor, el amor y la entrega que trasciende la muerte.

Durante el acto, el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), trasladó un mensaje de “convivencia, hermanamiento y disposición positiva” para seguir trabajando por el municipio y por sus tradiciones. El regidor subrayó además que la localidad vive ya con intensidad la antesala de su Semana Santa.

El cartel de la Semana Santa de Torrox se ha presentado en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. / L.O.

Cuaresma

"Estamos en tiempo de Cuaresma y ya nos inunda el espíritu de la Semana Santa, tiempo de reflexión y penitencia que dará paso a la Gloria de la Resurrección", señaló Medina, que animó a vecinos y fieles a celebrar estas fechas "con humildad, devoción y el orden que nos caracteriza".

El alcalde dedicó también palabras de agradecimiento a la parroquia y su hermandad, a la agrupación musical Tecla y Bordón, que puso música al acto, a la Banda de Música y al propio Álvaro Fernández por la creación del cartel, que definió como una obra extraordinaria.

Mejoras

En su intervención, Medina reiteró la disposición del Ayuntamiento a seguir colaborando con la parroquia y la hermandad y recordó algunas de las actuaciones ejecutadas con apoyo económico municipal en el patrimonio religioso local. Entre ellas, citó las inversiones en las cubiertas y el artesonado del convento de Las Nieves, la fachada y el interior de la ermita de San Roque, así como la restauración del retablo y el altar mayor de la iglesia de la Encarnación.

Noticias relacionadas

El acto, celebrado en un templo repleto de fieles, sirvió también para presentar el proyecto del nuevo estandarte bordado en oro para la imagen de Nuestra Señora de las Nieves de Torrox, una pieza realizada por el artista veleño Francisco Javier Santacruz.