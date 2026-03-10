Endesa atribuye a incidencias puntuales los cortes de luz en Torrox Costa

Los cortes de electricidad que han sufrido empresarios y vecinos de Torrox Costa en los últimos días se deben a sendos problemas puntuales, según ha informado la compañía eléctrica Endesa a La Opinión de Málaga.

Fuentes de la compañía Endesa explicaron ayer que nos les constaba ningún problema estructural en la red eléctrica de la que se abastece el municipio de Torrox, ni en la red de media ni baja tensión en los últimos días por lo que decidieron analizar la situación para averiguar a qué se han debido los cortes en el suministro de los que se quejaba incluso el alcalde del municipio, Óscar Medina.

El regidor torroxeño denunciaba que algunos empresarios estimaban hasta en 1.500 euros las pérdidas ocasionadas por los continuos cortes de electricidad y exigía inversiones para acabar con un problema que afecta a la actividad económica de muchas empresas del municipio.

Subestación de Endesa. / EFE

Cortes puntuales

Fuentes de la compañía Endesa han explicado que las incidencias a las que hace referencia el alcalde son dos incidencias puntuales que ocurrieron el viernes y el lunes en la red aérea de media tensión. "Al ser red aérea la reparación fue más lenta, pero ambas quedaron solucionadas y fueron, como digo, cosas puntuales".

En cualquier caso, la empresa añade que si algún empresario ha sufrido daños en sus equipos o instalaciones puede reclamar ante la compañía a través de sus seguros.

La compañía se ha extrañado de la denuncia del alcalde torroxeño "con el que siempre estamos en contacto continúo". De hecho, añaden, "se les ha comunicado actuaciones previstas en el municipio para este 2026 como una nueva línea de media tensión desde la subestación Torrox y un plan de actuación en las redes de baja tensión".

Inversiones en 2025

A lo largo del pasado año, Endesa ha invertido 160.000 euros en el cambio de un kilómetro de línea subterránea de media tensión en la zona de Torrox Costa (en la línea del Peñoncillo).

"Hace poco hemos instalado un nuevo centro de transformación en Torrox y estamos tramitando la licencia para reforzar los centros de transformación del núcleo de Torrox Pueblo con una inversión de 350.000 euros", explican desde la empresa.

Inversiones en 2026

Además, este 2026 la compañía va a invertir en la digitalización de la red eléctrica del municipio de Torrox mediante la instalación de un telemando, es decir, un aparato que permite el control remoto de las redes.

La instalación de este dispositivo, que supondrá una inversión adicional de unos 30.000 euros, permitirá actuar de forma automática ante cualquier incidencia que se produzca, lo que reducirá los tiempos de detección, reparación y reanudación del servicio.