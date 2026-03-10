Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Mercé, encabeza la puesta de largo del Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

El recinto reabrirá sus puertas con el pregón de Semana Santa, y después ofrecerá actuaciones, además de musicales para todos los públicos

José Mercé actúa en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

José Mercé actúa en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga / l.o.

Alejandro González

Alejandro González

Málaga

El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga reabrirá sus puertas con una programación que reunirá a nombres destacados como José Mercé, Rosario Flores, Diana Navarro y Manu Sánchez, además de musicales familiares, carnaval y un concierto benéfico de bandas locales.

La reapertura oficial del teatro será el 20 de marzo, con un espectáculo dirigido por Salvador Conde y protagonizado por artistas locales. Un día después, el 21 de marzo, el recinto acogerá el pregón oficial de la Semana Santa de Vélez-Málaga, que pronunciará Miguel Flores.

La programación estable arrancará el 10 de abril con José Mercé, una de las grandes voces del flamenco actual. El 11 de abril será el turno de Rosario Flores, que llegará con su gira Universo de Ley, mientras que el 12 de abril el público familiar podrá disfrutar del musical ‘Un siglo de magia’.

El cartel continuará el 17 de abril con la comparsa Los Humanos, de Martínez Ares; el 18 de abril con Diana Navarro, que celebra sus 20 años de carrera; y el 19 de abril con el concierto benéfico de las Bandas de Música de Vélez-Málaga, con la participación de Cristo del Mar, Caridad y Las Golondrinas.

La recta final de abril incluirá el espectáculo “¡Entregamos!”, de Manu Sánchez, el día 25, y el musical familiar “Aladín”, el 26 de abril. Las entradas podrán adquirirse online a través de Giglon, salvo las del concierto de José Mercé, que estarán disponibles en Málaga Entradas.

