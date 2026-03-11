Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la gasolinaCadáver en CasaresEmbalses de MálagaEsculturas del PuertoItinerarios Semana SantaDeclaración de la RentaTrabajo en AdeccoEmpresas influyentes de Málaga
instagramlinkedin

Semana Santa

El Paso de Riogordo celebra su 75ª edición con la participación de 600 vecinos

La emblemática representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo se celebrará los días 3 y 4 de abril en un escenario natural al aire libre

Representación de El Paso de Riogordo.

Representación de El Paso de Riogordo. / La Opinión

Alejandro González

Alejandro González

El Paso de Riogordo, uno de los autos religiosos más peculiares y conocidos de España, celebrará su 75ª edición los próximos días 3 y 4 de abril, durante el Viernes Santo y el Sábado Santo.

La representación, que se desarrolla en un impresionante escenario natural de 8.000 metros cuadrados al aire libre, conocido como El Calvario, contará con la participación de unos 600 vecinos del municipio, quienes dan vida a las 17 escenas que componen la representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

El evento, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga, se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los más importantes de la Semana Santa malagueña, no solo por su significado religioso, sino también por su impacto cultural y turístico.

Paso de Riogordo de 2010.

Imagen de una edición anterior de El Paso de Riogordo. / L.O.

La representación

Durante aproximadamente tres horas, los espectadores podrán revivir momentos clave de la tradición cristiana. Una voz en off introducirá cada una de ellas: el Sacrificio de Isaac; el encuentro de Jesús con la samaritana; el sermón de la montaña y la elección de los apóstoles; el arrepentimiento de María Magdalena; Pedro nombrado como Primado de la Iglesia; la curación de un ciego; la entrada triunfal en Jerusalén; el momento en que Jesús se despide de su madre; la Última Cena; el instante en que Judas vende a su maestro; la oración en el Huerto de los Olivos y el Prendimiento; el Tribunal del Sanedrín; las negaciones de Pedro; el arrepentimiento y muerte de Judas; los juicios ante Herodes y Pilatos; la calle de la Amargura, y la muerte de Jesús en la Cruz.

Con capacidad para más de 6.000 personas sentadas, El Paso de Riogordo ofrece un ambiente inmersivo que transporta a los asistentes a la época que se está representando.

El Paso de Riogordo

El Paso de Riogordo / L.O.

Entradas

Las entradas se pueden comprar ya a través de www.mientrada.net. El precio para adultos es de 10 euros; jubilados, 7 euros; niños de 6 a 12 años, 7 euros; y menores de 6 años, gratis.

También pueden adquirirse en Cerería Zalo (Málaga), Tienda Nazareno (Málaga), Librería Pasatiempos (Torre del Mar), Ayuntamiento de Riogordo, y en la taquilla del recinto de El Paso, dos horas antes de la representación.

Referente

Durante la presentación del cartel y de la programación de esta edición, la diputada provincial Sagrario Molina ha destacado el creciente atractivo turístico del evento, que se ha convertido en una de las principales referencias de la Semana Santa en la provincia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y el presidente de la junta organizadora de El Paso, Emilio Sánchez, resaltaron la implicación de los vecinos en la organización, quienes cada año contribuyen al éxito de esta representación única.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rocas de gran tamaño bloquean la carretera entre los municipios malagueños de Cómpeta y Torrox
  2. Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón
  3. La Axarquía cumple y redacta el anteproyecto de la desaladora
  4. El SAS licita la dirección de obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria
  5. Vecinos de Torre del Mar denuncian retrasos en el acceso peatonal seguro al barrio del Ensanche Oeste
  6. Tres investigados tras caer un grupo dedicado a la caza furtiva en espacios protegidos de Maro
  7. Andalucía no sería Andalucía si no existieran los municipios
  8. Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda rural de la Axarquía

El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga reabre tras una renovación integral: cómo conseguir invitaciones gratis para la gala

El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga reabre tras una renovación integral: cómo conseguir invitaciones gratis para la gala

El Paso de Riogordo celebra su 75ª edición con la participación de 600 vecinos

El Paso de Riogordo celebra su 75ª edición con la participación de 600 vecinos

Cútar rescata la huella de las mujeres nazaríes y moriscas para conmemorar el Mes de la Mujer

Cútar rescata la huella de las mujeres nazaríes y moriscas para conmemorar el Mes de la Mujer

Endesa atribuye a incidencias puntuales los cortes de luz en Torrox Costa

Endesa atribuye a incidencias puntuales los cortes de luz en Torrox Costa

José Mercé, encabeza la puesta de largo del Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

José Mercé, encabeza la puesta de largo del Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

Vecinos y empresarios denuncian continuos cortes de luz en Torrox Costa y el alcalde reclama medidas urgentes

Vecinos y empresarios denuncian continuos cortes de luz en Torrox Costa y el alcalde reclama medidas urgentes

Torrox presenta el cartel de su Semana Santa 2026, obra del artista local Álvaro Fernández

Torrox presenta el cartel de su Semana Santa 2026, obra del artista local Álvaro Fernández

La DGT organiza un 'escape room' para concienciar a alumnos de Vélez-Málaga sobre seguridad vial

La DGT organiza un 'escape room' para concienciar a alumnos de Vélez-Málaga sobre seguridad vial
Tracking Pixel Contents