El Paso de Riogordo celebra su 75ª edición con la participación de 600 vecinos

El Paso de Riogordo, uno de los autos religiosos más peculiares y conocidos de España, celebrará su 75ª edición los próximos días 3 y 4 de abril, durante el Viernes Santo y el Sábado Santo.

La representación, que se desarrolla en un impresionante escenario natural de 8.000 metros cuadrados al aire libre, conocido como El Calvario, contará con la participación de unos 600 vecinos del municipio, quienes dan vida a las 17 escenas que componen la representación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

El evento, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga, se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los más importantes de la Semana Santa malagueña, no solo por su significado religioso, sino también por su impacto cultural y turístico.

Imagen de una edición anterior de El Paso de Riogordo. / L.O.

La representación

Durante aproximadamente tres horas, los espectadores podrán revivir momentos clave de la tradición cristiana. Una voz en off introducirá cada una de ellas: el Sacrificio de Isaac; el encuentro de Jesús con la samaritana; el sermón de la montaña y la elección de los apóstoles; el arrepentimiento de María Magdalena; Pedro nombrado como Primado de la Iglesia; la curación de un ciego; la entrada triunfal en Jerusalén; el momento en que Jesús se despide de su madre; la Última Cena; el instante en que Judas vende a su maestro; la oración en el Huerto de los Olivos y el Prendimiento; el Tribunal del Sanedrín; las negaciones de Pedro; el arrepentimiento y muerte de Judas; los juicios ante Herodes y Pilatos; la calle de la Amargura, y la muerte de Jesús en la Cruz.

Con capacidad para más de 6.000 personas sentadas, El Paso de Riogordo ofrece un ambiente inmersivo que transporta a los asistentes a la época que se está representando.

El Paso de Riogordo / L.O.

Entradas

Las entradas se pueden comprar ya a través de www.mientrada.net. El precio para adultos es de 10 euros; jubilados, 7 euros; niños de 6 a 12 años, 7 euros; y menores de 6 años, gratis.

También pueden adquirirse en Cerería Zalo (Málaga), Tienda Nazareno (Málaga), Librería Pasatiempos (Torre del Mar), Ayuntamiento de Riogordo, y en la taquilla del recinto de El Paso, dos horas antes de la representación.

Referente

Durante la presentación del cartel y de la programación de esta edición, la diputada provincial Sagrario Molina ha destacado el creciente atractivo turístico del evento, que se ha convertido en una de las principales referencias de la Semana Santa en la provincia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y el presidente de la junta organizadora de El Paso, Emilio Sánchez, resaltaron la implicación de los vecinos en la organización, quienes cada año contribuyen al éxito de esta representación única.