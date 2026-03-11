Rincón Salud dona 101 mamografías para la prevención de cáncer de mama en la Axarquía

Rincón Salud 101 ha lanzado una iniciativa solidaria para fomentar la prevención y detección precoz del cáncer de mama, donando 101 mamografías a seis asociaciones de mujeres de la Axarquía. Esta acción tiene como objetivo garantizar que más mujeres de la comarca puedan acceder a un diagnóstico temprano, clave para mejorar el pronóstico de esta enfermedad.

Las mamografías serán entregadas a las asociadas de las siguientes organizaciones comprometidas con la sensibilización y el apoyo social a las mujeres: Asociación Esperanza, Asociación de Mujeres Azalea, Asociación Estrella del Alba, Asociación de Mujeres Amuaxa, Asociación de Mujeres Amanecer de la Torre y Asociación de Mujeres Benalbinas.

Este gesto refuerza la misión de la Unidad Multidisciplinar de Mama de Rincón Salud, cuyo principal objetivo es conseguir un diagnóstico precoz y certero de las patologías mamarias y proporcionar un tratamiento completo.

Esta unidad emplea tecnologías de vanguardia en la detección de enfermedades, como mamografías, ecografía HD, biopsias y anatomía patológica. Además, ofrece una atención integral a las pacientes que incluye cirugía oncoplástica y psicología para acompañar a las mujeres en su tratamiento y recuperación.

Profesionales

La responsable de la Unidad, Concha Soler, es una profesional con más de cuatro décadas de experiencia en la sanidad pública, habiendo sido la primera cirujana de la provincia de Málaga y coordinadora de la Unidad de Mama del Hospital Clínico durante casi una década hasta su reciente jubilación.

En su equipo se encuentran la ginecóloga Tereza Duchonova, especialista en suelo pélvico, Tatiana Krasnichenko, y otras figuras destacadas como la doctora Brianda Hurtado de Mendoza, cirujana plástica y reparadora, con más de 15 años de experiencia, y la especialista en menopausia, Alejandra Herrera Muñoz.

Prevención

Manolo Rincón, responsable de Rincón Salud 101, destacó el compromiso de la clínica con la medicina preventiva y subrayó la importancia de facilitar el acceso a la detección precoz del cáncer de mama. "Con estas 101 mamografías queremos facilitar el acceso a la prevención y también reconocer el trabajo fundamental que realizan estas asociaciones para la salud y el bienestar de las mujeres", comentó Rincón.

Con esta acción, Rincón Salud reafirma su compromiso con la comunidad de la Axarquía, promoviendo hábitos de salud y ofreciendo tratamientos de calidad para mejorar la vida de las mujeres, apoyando a quienes luchan contra el cáncer de mama y otras enfermedades mamarias.