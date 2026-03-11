El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga reabre tras una renovación integral: cómo conseguir invitaciones gratis para la gala

El próximo 20 de marzo, el Teatro Lope de Vega abrirá nuevamente sus puertas tras un largo periodo de inactividad, con una gala inaugural que recorrerá la historia, la memoria y la esencia de este emblemático espacio cultural. El evento, dirigido por Salvador Conde, reunirá a numerosos artistas locales para ofrecer una noche especial que combinará música, interpretación y otras disciplinas escénicas.

La velada marcará el inicio de una nueva etapa para el Teatro Lope de Vega, que se ha renovado de manera integral con una inversión de 6 millones de euros, para convertirse nuevamente en un punto de encuentro para el talento, la creación artística y las grandes citas culturales, con el objetivo de dinamizar y revitalizar el centro histórico de Vélez-Málaga.

El espectáculo será un homenaje a la historia del teatro y a la cultura de la ciudad, con la participación de artistas locales que representan la riqueza cultural de la región.

La gala

La gala comenzará a las 19:00 horas con la apertura de puertas, seguido del acto oficial de inauguración a las 19:30 horas, y el espectáculo dará inicio a las 20:00 horas.

Entre los artistas que participarán se encuentran la Banda Municipal de Música de Vélez-Málaga, los Coros y Danzas de Vélez-Málaga, y otros reconocidos artistas del municipio como Miguel Ángel Fernández, Cristina Gallego, Marta Sango, Luisa Chicano, Cindindi y Fernando Gil y el Coro Romero Peña Axarquía, entre otros.

Las invitaciones para asistir a la gala inaugural podrán recogerse de manera gratuita a partir del martes 17 de marzo a las 17:00 horas en la taquilla del Teatro Lope de Vega. Se podrán retirar un máximo de dos invitaciones por persona para asegurar que el mayor número posible de vecinos tenga la oportunidad de disfrutar de este acontecimiento cultural tan importante para la ciudad.

Historia

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, destacó la relevancia de la reapertura del teatro: "Recuperar este teatro es devolver a Vélez-Málaga un espacio cargado de historia, de recuerdos y de talento. Hoy vuelve a abrir sus puertas para seguir siendo un punto de encuentro para el arte y la cultura". Además, subrayó el carácter local del espectáculo, resaltando que los propios artistas de la ciudad protagonizan esta noche tan especial.

Por su parte, Salvador Conde, creador y director del espectáculo, explicó que la gala será un recorrido emocional por la historia del Teatro Lope de Vega, destacando su importancia y el papel que ha jugado a lo largo de los años en la vida cultural de Vélez-Málaga.