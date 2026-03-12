Vélez-Málaga ofrecerá atención oncológica gratuita a los vecinos de la Axarquía

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha firmado un protocolo de colaboración con la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico) y la Asociación Asefca (Asociación de Ejercicio Físico Clínico), que permitirá la creación de una sede de la Fundación UAPO en Vélez-Málaga. Esta nueva instalación ofrecerá atención gratuita e interdisciplinar a los pacientes oncológicos de la Axarquía, garantizando un enfoque integral para el tratamiento y bienestar de los afectados por el cáncer.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y el concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, quienes han destacado la importancia de esta colaboración para mejorar la atención a los pacientes oncológicos en la comarca. "Con este acuerdo no solo estamos promoviendo la salud, sino también el deporte como parte fundamental del proceso terapéutico para los pacientes oncológicos", ha manifestado Lupiáñez.

Según lo establecido en el protocolo, el Ayuntamiento veleño cederá un espacio deportivo municipal adecuado para las actividades de la Fundación UAPO, que será la encargada de la dirección técnica y la formación de un equipo multidisciplinar que incluirá a ginecólogos, fisioterapeutas, psicólogos y nutricionistas. Este equipo trabajará de forma conjunta para ofrecer a los pacientes tratamientos personalizados y apoyo integral durante todo el proceso de tratamiento y recuperación.

El director general de la Fundación UAPO, Javier Cánovas, ha agradecido al Ayuntamiento y a Asefca su colaboración en este proyecto y ha destacado que el principal objetivo de la iniciativa es garantizar que ningún paciente oncológico se quede sin acceso a la atención especializada que necesita. "Nuestro reto es ofrecer una atención accesible a todos los pacientes de la Axarquía, permitiendo que reciban los cuidados y el apoyo que requieren cerca de su hogar", ha indicado Cánovas.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, concejal de Deportes, ha resaltado que con esta colaboración, Vélez-Málaga se convierte en un referente en la implementación de tratamientos integrativos que combinan ejercicio físico terapéutico con atención médica. "Es fundamental que los pacientes puedan acceder a estos servicios sin tener que desplazarse fuera de la comarca, y hoy estamos dando un paso más para garantizar su bienestar", ha afirmado Gutiérrez.

Este protocolo de colaboración establece un sistema gratuito de atención para los pacientes oncológicos, basado en un enfoque multidisciplinar que incluye el ejercicio físico terapéutico como parte fundamental del proceso de rehabilitación y recuperación. Asefca se encargará de la coordinación local y la derivación de pacientes, asegurando que todos los interesados reciban la atención necesaria.

El alcalde Jesús Lupiáñez ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno en la mejora de los servicios de salud y bienestar para los vecinos de Vélez-Málaga. "Este protocolo representa una conexión vital entre la salud y el deporte, y estoy seguro de que tendrá un impacto positivo para nuestros vecinos", ha dicho Lupiáñez.

Con esta nueva sede, Vélez-Málaga se posiciona como un epicentro de atención oncológica y salud comunitaria en la Axarquía, brindando a los pacientes la oportunidad de recibir tratamiento de calidad sin tener que salir de su entorno cercano.