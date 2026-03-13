Montero destaca que va a "ahorrar 200 millones" a la Junta construyendo una desaladora en Vélez de su "competencia"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este viernes que el Ejecutivo central va a asumir la construcción de una desaladora "competencia de la Junta de Andalucía" en el municipio malagueño de Vélez-Málaga con la que va a "ahorrar 200 millones de euros" a la administración autonómica gobernada por Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha señalado la también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas en una atención a medios en el núcleo veleño de Torre del Mar al asistir al acto de presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía.

María Jesús Montero ha trasladado su "satisfacción" por asistir a este acto sobre un proyecto "tan esperado y tan importante" y que responde a una "petición de la comunidad de regantes", ante la que "el Gobierno de España asumió la construcción de una desaladora que es competencia de la Junta de Andalucía".

"Y esto quiero decirlo con mucha claridad, porque a veces se escuchan declaraciones que reprochan en vez de agradecer lo que está haciendo el Gobierno de España, incluso sustituyendo a la Junta de Andalucía cuando no quiere poner los recursos que permitan que la comunidad de regantes" y que "nuestros agricultores cuenten con un agua de calidad que les permita darle sostenibilidad a sus cultivos", ha abundado la vicepresidenta.

Montero ha agregado que ante esta "demanda desde hace muchos años de la comunidad de regantes", el Gobierno de España, de forma "excepcional, compromete la construcción de esa desaladora, porque la Junta de Andalucía no la ha construido y es necesaria para abastecer de agua a nuestros regantes", ha incidido.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, durante su visita a Vélez-Málaga,junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. / L.O.

"La Junta no ha puesto nada, ni siquiera unos terrenos"

La vicepresidenta ha subrayado que "esta cuestión va a implicar, ni más ni menos, que un presupuesto de más de 200 millones de euros para el Gobierno de España que se ahorra la Junta de Andalucía", una administración que, según ha remarcado, "no ha puesto nada, ni siquiera unos terrenos que nos permitan construir la propia desaladora y, por tanto, poder acelerar el inicio de estas obras".

Montero ha explicado que en el convenio suscrito entre la empresa Acuamed con la comunidad de regantes, "lo que se establece es que el anteproyecto se iba a diseñar, a realizar por parte de la propia comunidad y, en el día de hoy, nos van a entregar la redacción de este proyecto", algo que es "fundamental en los pasos que vamos dando", según ha subrayado antes de precisar que "lo más importante es poder disponer del terreno necesario para ejecutar a la mayor brevedad las obras que son necesarias para esta desaladora".

En esa línea, ha comentado que, para que el agua sea "sostenible en el medio plazo" es necesario "disponer de esta infraestructura", y al hilo ha reivindicado que el Gobierno de España mantiene en este momento "más de 500 millones" de euros desplegados "en toda Andalucía" en materia "de infraestructuras", que ascienden a "750 si contamos con fondos europeos, que también construyen algunas de estas infraestructuras", y que "además va a hacer una planificación de más de 2.200 millones para el año 2028", ha añadido.

Montero ha defendido que son cifras que "ponen de manifiesto la importancia del agua y de que se inviertan recursos públicos en el tratamiento del agua para que tengamos suficiente cantidad, y para que la contengamos si, como ha sido en los últimos tiempos, ocurre cualquier tipo de incidencia, como han sido el 'tren de borrascas', las inundaciones" que este invierno se han vivido en Andalucía, ha proseguido.

"Así que, una vez más, el Gobierno de España sale al paso de lo que no hace el Gobierno de Andalucía y, por tanto, hoy vamos a recibir este proyecto que nos permite la construcción" de dicha desaladora, ha reivindicado la vicepresidenta primera para concluir.