Expulsado a su país a un delicuente multirreincidente que creaba una gran alarma social en Torre del Mar

Un hombre de 45 años y origen rumano ha sido detenido y expulsado a su país tras varios episodios que habían sembrado una gran alarma social en la localidad malagueña de Torre del Mar. Según ha informado la Policía Nacional este lunes, el investigado, asentado desde 2021 en este punto del litoral malagueño, había provocado recientemente daños en numerosos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública del núcleo veleño, donde también era conocido por "su comportamiento obsceno y agresivo" que los vecinos denunciaron con imágenes difundidas a través de las redes sociales.

El investigado acumulaba un amplio historial delictivo que incluía robos con violencia o intimidación, daños y robos con fuerza en Vélez-Málaga, Málaga capital y Barcelona

La Comisaría Provincial ha informado de que los agentes adscritos a la Brigada Local de Extranjerías y Fronteras de la Comisaría de Vélez-Málaga llevaban desde el pasado mes de octubre trabajando para localizar y detener a este hombre, para cuya expulsión del país era necesaria contar con la autorización judicial de cada uno de los juzgados de Málaga capital, Vélez-Málaga y Barcelona que tramitaban las distintas causas penales que constan a su nombre, "un amplio historial delictivo de distinta índole como robo con violencia o intimidación, daños, robos con fuerza y otras detenciones por otros cuerpos policiales", han detallado.

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Tras la parte burocrática que supone materializar la expulsión, unida al establecimiento de los dispositivos policiales donde han colaborado varias brigadas locales de Policía Nacional, se suma la participación de la Unidad Adscrita a los Juzgados de Málaga, dando como fruto que el pasado mes de febrero culminara la expulsión de este hombre a su país de origen.