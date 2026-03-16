La Junta presenta el proyecto del nuevo instituto de La Cala del Moral que con 360 plazas de ESO

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para la construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria de La Cala del Moral, en el municipio de Rincón de la Victoria, al iniciar ya los trámites para su licitación.

Así lo ha anunciado la consejera María del Carmen Castillo durante la colocación de la primera piedra de un nuevo colegio en la zona de Campanillas, en Málaga capital.

El nuevo instituto de Rincón de la Victoria se levantará en la urbanización Parque Victoria al norte de la autovía, sobre una parcela de 9.057 metros cuadrados situada junto al CEIP María del Mar Romera, que el Consistorio rinconero cedió en marzo de 2021.

El instituto contará con 360 puestos escolares de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para dar respuesta a las necesidades de escolarización en una zona del municipio en constante crecimiento.

Francisco Salado y Patricia Navarro firmaron la cesión de la parcela para el IES en Parque Victoria en marzo de 2021. / L.O.

Un edificio de tres plantas

El futuro instituto estará formado por un gran bloque de tres alturas, con planta baja y dos pisos superiores. En sus instalaciones albergará 12 aulas polivalentes de Secundaria, además de espacios específicos como aula de Educación Plástica y Visual, aula de Música, Dramatización y Audiovisuales, aula de Educación Especial, dos aulas de Apoyo y Refuerzo, dos de desdoble y un aula taller.

Asimismo, el centro dispondrá de laboratorio, biblioteca, gimnasio y 10 departamentos, completando así una dotación pensada para cubrir las necesidades académicas y organizativas del nuevo instituto.

Patricia Navarro presentó el proyecto del nuevo IES de Rincón de la Victoria en 2023. / L.O.

Zona administrativa y espacios para la comunidad educativa

En la zona docente se ubicarán los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación, así como la secretaría, la sala de profesorado y dependencias destinadas tanto a las AMPAS como al alumnado.

Las instalaciones se completarán con pista polideportiva, patios de juego y un porche cubierto, configurando un complejo educativo preparado para combinar la actividad lectiva con la deportiva y la convivencia escolar.

Apuesta por la eficiencia energética

El proyecto contará con bioclimatización mediante refrigeración adiabática, placas solares fotovoltaicas para autoconsumo y vertido a red, calefacción por agua caliente a baja temperatura mediante aerotermia y un sistema de ventilación natural con apertura de ventanas en función de la concentración de CO2.

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La construcción de este nuevo centro educativo supondrá una inversión estimada de 8,7 millones de euros y contará con cofinanciación europea a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027.