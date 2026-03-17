El Patronato de Recaudación estrena en Vélez-Málaga nuevas oficinas para atender a vecinos de 14 municipios de la Axarquía

El Patronato de Recaudación Provincial, organismo dependiente de la Diputación de Málaga, ha inaugurado en Vélez-Málaga sus nuevas dependencias en la calle Cristo, 22, unas instalaciones con las que refuerza la atención presencial a los ciudadanos de 14 municipios de la Axarquía.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, han participado en la apertura de estas oficinas, que sustituyen a las anteriores, situadas en la calle Almedina, y que cuentan con una superficie de 300 metros cuadrados. El nuevo espacio ofrece unas condiciones más modernas y adaptadas tanto para el público como para el personal que desarrolla allí su labor diaria.

Desde estas dependencias se presta servicio no solo a los vecinos de Vélez-Málaga, sino también a los de Alcaucín, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Comares, Cútar, Iznate, La Viñuela, Periana y Riogordo, lo que eleva la población atendida a más de 112.000 habitantes.

Las nuevas oficinas del patronato en Vélez antienden a vecinos de 14 municipios de la Axarquía. / L.O.

Atención al público

Francisco Salado ha subrayado que uno de los principales objetivos de las administraciones públicas es ofrecer un servicio cada vez más moderno y eficaz, y ha destacado que estas nuevas oficinas permitirán mejorar la atención de quienes siguen realizando sus trámites de forma presencial, al tiempo que se mantienen las posibilidades de gestión telemática a través del portal web del Patronato.

La oficina de Vélez-Málaga registra un importante volumen de actividad, con más de 15.000 gestiones presenciales al año relacionadas con la gestión, recaudación e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público. Este trabajo se realiza a través de convenios suscritos con el Ayuntamiento veleño y con los consistorios del resto de municipios de la comarca a los que da cobertura.

Trámites

El presidente de la Diputación ha precisado además que el valor aproximado de los padrones y otros ingresos públicos gestionados anualmente para Vélez-Málaga supera los 57 millones de euros, mientras que la cifra total se eleva a más de 69 millones de euros si se tienen en cuenta las 14 localidades atendidas desde esta oficina.

Entre los servicios que se tramitan figuran impuestos como el IBI, el IAE o el IVTM, así como tasas relacionadas con la propiedad inmobiliaria, inspecciones tributarias vinculadas a actividades económicas o inmuebles y la gestión de multas de tráfico, entre otros procedimientos.

Mejoras

El regidor veleño, Jesús Lupiáñez ha destacado que estas nuevas instalaciones del Patronato de Recaudación redundarán en una mayor comodidad para los ciudadanos y también para los trabajadores, lo que contribuirá a ofrecer un mejor servicio público.

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En la oficina trabajan actualmente 14 empleados, que desempeñan funciones de atención al público, gestión tributaria, inspección y recaudación ejecutiva. Esta plantilla podría ampliarse próximamente con la asunción de la nueva delegación de la tasa de basura. Además, el Patronato mantiene otra oficina en Torre del Mar, ubicada en la Tenencia de Alcaldía de la calle Manuel Azuaga.