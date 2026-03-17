Movilidad
Vélez-Málaga entrará en el Consorcio de Transporte el 1 de mayo y abaratará de forma drástica los viajes a Málaga
La incorporación del municipio permitirá a unos 33.000 vecinos usar la tarjeta verde, con rebajas que dejarán el trayecto a la capital en 0,95 euros frente a los 3,96 actuales
Vélez-Málaga se incorporará al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga el próximo 1 de mayo, una medida largamente esperada que permitirá a miles de vecinos beneficiarse de importantes descuentos en sus desplazamientos diarios.
La entrada en el Consorcio supondrá que alrededor de 33.000 usuarios del municipio puedan acceder a la conocida tarjeta verde, con la que se reducirán de forma notable las tarifas del transporte público, especialmente en las conexiones con Málaga capital y otros municipios del entorno.
El ahorro será especialmente visible en algunos de los trayectos más frecuentes. Así, viajar entre Vélez-Málaga y Málaga pasará de costar 3,96 euros a 0,95 euros, mientras que el desplazamiento hasta Rincón de la Victoria bajará de 2,37 a 0,71 euros.
Ahorro
Según las previsiones trasladadas por la Junta, un usuario habitual podrá llegar a ahorrar más de 1.500 euros al año en sus viajes a la capital.
Además, estas bonificaciones serán aún mayores para colectivos que cuentan con descuentos adicionales, como las familias numerosas, los jóvenes menores de 30 años y los menores de 15 años, al sumarse las ayudas de la Junta de Andalucía y del Estado.
Paso histórico
Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante una visita institucional al Ayuntamiento veleño, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Jesús Lupiáñez. La responsable andaluza ha defendido que esta incorporación servirá para mejorar la conexión de Vélez-Málaga con el resto de la provincia y para seguir fomentando una movilidad más sostenible, reduciendo la dependencia del vehículo privado.
Por su parte, Lupiáñez subrayó que la entrada en el Consorcio representa “un paso histórico” para el municipio, al facilitar los desplazamientos de los vecinos, aliviar el gasto en transporte y reforzar el papel de Vélez-Málaga como cabecera de la Axarquía.
Incorporaciones
La adhesión de Vélez-Málaga llega después de la ampliación aprobada en 2024, cuando se sumaron al Consorcio otros siete municipios de la provincia: Álora, Coín, Fuengirola, Riogordo, Antequera, Villanueva de la Concepción y Valle de Abdalajís.
Con esta incorporación efectiva desde el 1 de mayo, Vélez-Málaga dará un salto en su integración en la red metropolitana de transporte, con ventajas directas para el bolsillo de los usuarios y una mejora de la conexión con el área de Málaga.
Otros pueblos de la comarca de la Axarquía como Almáchar, Totalán, El Borge, Iznate, Macharaviaya, La Viñuela y Benamargosa vienen reclamando desde hace años su incorporación al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga sin que hasta ahora hayan tenido el mismo éxito.
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