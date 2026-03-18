Dana Leonte será enterrada casi siete años después de su asesinato en Arenas

Dana Leonte, la joven que fue presuntamente asesinada en junio de 2019 en Arenas, será enterrada este sábado una vez que el juzgado instructor del caso haya accedido a la petición de la familia para entregarle sus restos, casi siete años después de los hechos y a la espera de que se juzgue a su exnovio.

Los restos de la joven de 30 años, de nacionalidad rumana, serán enterrados en el cementerio de Vélez-Málaga a las 16.00 horas del sábado, en un acto íntimo.

La abogada de la familia, Antonia Barba, ha informado de que el juzgado, una vez que ha terminado la instrucción y las pruebas que requería la información, ha autorizado la entrega de sus restos.

Fachada de los juzgados de Vélez-Málaga, / Álex Zea

En una providencia del Tribunal de Instancia 4 de Vélez-Málaga se accede a la petición del hermano de la víctima, interesado en dar sepultura a los restos de su hermana y a la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil. La jueza accede a la petición y pide al Instituto de Medicina Legal que se lleven esos restos al cementerio para su inhumación.

La expareja de Dana, acusado por el crimen / Álex Zea

Mientras tanto, se está a la espera de juicio, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vélez-Málaga, competente en Violencia sobre la Mujer, dictó en julio de 2025 auto de apertura de juicio oral contra el novio, Sergio R.G., a quien se acusa de haberla matado y después esparcir sus restos en diversas zonas del municipio.

La instructora del procedimiento que se sigue contra el novio, investigado a raíz de la desaparición de su pareja el 12 de junio de 2019, considera que existen indicios de que pudo matarla tras golpearla con un palo y luego esconder sus restos óseos.

La pareja solía subir a las redes sociales numerosas fotografías de su día a día. / Facebook

La Fiscalía pide para el acusado, que está en libertad bajo fianza, una pena de 17 años de cárcel, de los que 15 años son por un delito de homicidio y dos por un delito contra la integridad moral.