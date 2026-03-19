Almáchar y El Borge exigen mejoras en el transporte público de la Axarquía interior

Los alcaldes de Almáchar y El Borge, Antonio Yuste y Raúl Vallejo, respectivamente, reclaman una mejora urgente del transporte público en la Axarquía interioral considerar que sus vecinos siguen en desventaja frente a otros municipios de la comarca con mejores conexiones y tarifas más ventajosas.

Esta misma semana, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado que el municipio de Vélez Málaga se incorporará al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga el 1 de mayo, lo que permitirá a unos 33.000 vecinos acceder a rebajas en el precio del trayecto hasta la capital que se quedará en 0,95 euros frente a los 3,96 actuales.

Almáchar y El Borge valoran la entrada de Vélez-Málaga en el Consorcio pero sostienen que esta situación actual está provocando una desigualdad territorial que afecta al acceso al empleo, la educación, la sanidad y los servicios administrativos.

Autobús del Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga. | L.O. / L.O.

Quejas

La principal queja se centra en la conexión por autobús con Vélez-Málaga. Los alcaldes denuncian que la ruta ya no pasa por la carretera de Benamocarra, la vía más directa, y que ahora obliga a circular por Cútar y Benamargosa, lo que supone 12 kilómetros más y hasta 40 minutos extra de trayecto.

El alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha calificado este cambio como "un retroceso de 30 años". Desde el municipio lamentan que los vecinos tengan que hacer un recorrido más largo para llegar a la capital de la comarca, con el perjuicio que eso supone para trabajadores, estudiantes y personas mayores.

El Ayuntamiento de El Borge insiste en que los pueblos del interior siguen fuera de un sistema de transporte "integrado, moderno y adaptado" a las necesidades reales de la población. El alcalde, Raúl Vallejo Díaz, subraya que el municipio no pide privilegios, sino "conexiones dignas" para sus vecinos.

Autobús del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. | L.O. / amanda pinto. VvA de la concepción

Entrada en el Consorcio

Ambos municipios reclaman desde hace años su incorporación al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga para acceder a un mejor servicio, con más prestaciones y tarifas bonificadas.

En el caso de Almáchar, el Ayuntamiento considera que la entrada de Vélez-Málaga en el Consorcio supone un avance para la comarca, pero denuncia que dejar fuera al interior consolida una Axarquía "de dos velocidades".

Los consistorios reclaman además conexiones más rápidas con Vélez-Málaga, el Hospital Comarcal y Málaga capital, y defienden el transporte público como una herramienta clave para frenar la despoblación en los pueblos del interior.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta de Andalucía afirman que siguen trabajando para la incorporación de estos municipios en la entidad lo antes posible y recuerdan que la empresa que cubría ambos municipios abandonó la ruta y que la Junta tuvo que mediar para que otra compañía asumiera el servicio.

Según Fomento, la alternativa obligaba a reorganizar el recorrido por Cútar y Benamargosa, aunque matiza que el aumento del tiempo de viaje es de unos 25 minutos, y no de 40 como sostienen los alcaldes.

Añaden que, a cambio, ambos municipios han ganado una expedición más cada día, dos servicios adicionales por la tarde los martes, miércoles y viernes, y conexión los sábados. "La otra opción era nada, es decir, quedarse sin autobús", señalan.

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Además, recuerda que los vecinos también pueden desplazarse a Málaga por Moclinejo con Avanza y asegura que mantiene abiertas las vías de estudio para analizar las demandas de los municipios.